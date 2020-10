Donáth Anna a jogállamiságról: A Fidesznek igaza van

2020. október 19. 16:25

Donáth Anna, a Momentum liberális EP-képviselője beismerte: ami a jogállamiságot illeti „sajnos a Fidesznek és Varga Juditnak igaza van”. A nemrégiben kiszivárgott online beszélgetésből ugyanis kiderül, hogy az Európai Unióban a jogállamiság fogalma egyáltalán nincs definiálva. Varga Judit igazságügyi szerint kidurrant a „jogállamisági lufi”, és már csak az a kérdés, mennyire kínos ez a lebukás a magyar ellenzék brüsszeli szövetségeseinek.

Újabb megdöbbentő részlet szivárgott ki abból az online megbeszélésből, amin Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője is részt vett. A liberális politikus ebben úgy fogalmaz: „amíg az Európai Unió nem hoz – legalábbis vízióban – olyan dolgokat, hogy ő mit ért a jogállamiság alatt, és ez neki miért fontos és ezért miért köti például a kifizetéseket jogállamisági kritériumokhoz, addig a Fidesz narratívája, Varga Judit narratívája – aki a jog nyelvén érvel –, addig sajnos ez labdába rúg, sőt addig végülis nekik van igazuk”.

Donáth Anna a jogállamisággal kapcsolatos beismerő mondataira Varga Judit igazságügyi miniszter a közösségi oldalán reagált. A tárcavezető elmondása szerint azt hitte, hogy a Momentum és Donáth árulását már nem lehet fokozni, de tévedett, továbbá világossá vált az is számára, hogy a magyar ellenzék és a velük szoros kapcsolatot ápoló álcivil szervezetek azért próbálják folyamatosan összemosni és politikai síkra terelni a jogállamisággal összefüggő kérdéseket, mert ha jogi úton vizsgálják meg azokat, akkor azonnal kiderül, hogy álhírekről van szó és összedől az ellenzéki narratíva. Varga Judit leszögezte: innentől pedig az eddigieknél is hitetlenebbé vált a hazánk elleni brüsszeli boszorkányüldözés, a 7-es cikkelyes eljárástól az uniós költségvetési források kifizetésének jogállamisági kritériumokhoz kötéséig.

Az igazságügyi miniszter kijelentette: ország-világ előtt kidurrant a Momentum és a teljes magyar ellenzék által évek óta fújt jogállamisági lufi, így most már csak az a kérdés, hogy Momentum brüsszeli szövetségeseinek mennyire kínos ez a lebukás és tudják-e komoly arccal tovább folytatni a hazugságokra épülő légvárépítést. A jogállamiság egzakt fogalmát már a V4NA Hírügynökség is szerette volna pontosan megtudni, így levélben fordultak az Európai Parlament elnökéhez, az EP frakcióvezetőihez és az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) elnökéhez is. Közülük érdemi választ egyedül David Sassoli EP-elnök hivatalától érkezett, mely szerint a jogállamiság „az egyik olyan közös értékünk, amelyre az Európai Unió épül, és melynek szerves része a tagállamok alkotmányos hagyománya. (…) Azt jelenti, hogy egy társadalom minden tagjára – beleértve a kormányokat és a parlamenteket – egyformán vonatkoznak a törvények (…), függetlenül a politikai többségtől”. Viszont azt a paragrafust ők sem tudták megmutatni, amit így kell értelmezni.

A Momentum politikusának őszödi beszédét a Hír TV leplezte le október elején. Donáth Anna egy nyilvános pódiumbeszélgetésen váltig állította, hogy sem ő, sem pártja nem egyeztetett a Magyarországot támadó Věra Jourovával, egy nem sokkal később kiszivárgott zártkörű felvételen mégis beismerte: rengeteg informális megbeszélgetést folytatott, három naponta telefonon beszélt az Európai Bizottság hazánkat és a magyar népet sértegető alelnökével, sőt nem csak vele, hanem az általa új Sargentiniként emlegett Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti képviselővel. Az Informátor című műsorból kiderült: Donáth nyakig benne van abban, hogy Magyarországot rendszeresen koholt vádakkal támadják.

Magyar Nemzet