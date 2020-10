Török Gábor: A borsodi választás végül segítette az ellenzéket, húha

2020. október 20. 00:41

Török Gábor politikai elemző volt hétfő este az Inforádió Aréna című műsorának vendége. A közel egyórás beszélgetés leginkább a hazai ellenzék helyzetéről, lehetőségeiről szólt.

Szerencsi választás

A jobbikosBíró László korábbi antiszemita kijelentéseit érintve Török szerint még így is „értelmetlen cselekedett lett volna, ha Karácsony Gergely hallgatással határolódik el, és kimarad ebből a kampányból.” Az elemző szerint „le kellett nyelnie ezt a békát”, ugyanakkor „ezzel együtt is segítette az ellenzéket ez a választás”. Ugyanis a szerencsi választás azt bizonyította be, hogy egy vitatott jelölt esetében is, a szavazók hajlandók félretenni a félelmeiket és a fenntartásaikat.

Hangsúlyozta: Nem kell hozzá mutatvány, hogy kimutassuk azt, hogy összeadódtak a szavazatok.

A szavazók ugyanis a „vitatott személynél fontosabbnak tartották a Fidesszel szembeni ellenérzésüket.” Ennek ellenére az „ellenzék számára tanulság az, hogy nem érdemes elsietett pártalkukban kiválasztani a jelölteket, érdemes szélesebb előválasztási folyamatban vizsgáztatni a jelölteket.”

Török kijelentette, hogy „matematikai értelemben az ellenzéki együttműködés működik. Ugyanakkor azt is megmutatta ez a választás, hogy nincsen elég ellenzéki szavazó. (…) és a Fidesz meg tud nyerni ilyen billegő körzeteket is.”

Ellenzéki pártok: gyengeségben az erő

Két ellenzéki erőnek folyamatos erősödik a befolyása Török szerint. Ez „a DK és a Momentum, a többiek egyre inkább küzdenek azzal, hogy a tárgyalóasztalhoz egyáltalán oda tudjanak férni.”

Általánosságban pedig azt mondta az ellenzékről az elemző, hogy annak nincs vezető szereplője, de ez inkább csak közelebb viszi az ellenzéket a megállapodáshoz, a közös lista pedig karnyújtásnyira van, az egyes pártok gyengesége viszi abba az irányba az ellenzéket, hogy közösen induljanak.

Hozzátette: pont a gyengesége tartja egységben az ellenzéket, mert az mindenki tudja, hogyha ezt így nem csinálják végig, abból az ellenzéknek egy totális kudarc származhat (…) aki dezertál, azt a választók fogják brutálisan megbüntetni. (…) az ellenzéki választók elsöprő többségben közös listát akarnak.

Karácsony Gergely a legesélyesebb

Török szerint a 106 egyéni körzet nem ugyanaz a minőség a pártok szempontjából.

Szerinte, ha Karácsony Gergely elindul a miniszterelnök-jelölti posztért, azt vélhetően megnyeri. Ha nem teszi meg, akkor Dobrev Klára lehet az esélyes.

Az interjú végén leszögezte: könnyen lehet, hogy a 2022-es választás szempontjából is jelentősége lesz Magyarországon annak, hogy ki nyeri az Egyesült Államokban az elnökválasztást.

Török szerint egyértelmű, hogy „semmi jót nem remél a kormány, ha demokrata jelölt győz.”

Török Gábor: a kooperáció működik, a borsodi választás végül segítette az ellenzéket

24.hu