A ma 466 éve született Balassi Bálintról a Mária Rádióban

2020. október 20. 11:16

„Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok förtelmességét” – kérte a már férfivá érett Balassi a Teremtőt. A XVI. századi európai költőóriás azok közé tartozott, akik tudnak bocsánatot kérni. Számos istenes verse szinte imádsággal ér föl. „Kiért az míg élek itten, Dicsérlek, felséges Isten, áldott légy örökké” – fogalmazott.

Az európai költőóriás szobra - kozterkep.hu

Születésnapját üljük, 466 éve látta meg a napvilágot.



„1554. lett Balassa Bálint 20. octobris, 9. órakor délelőtt, szombat napon, Zólyomba” – ezt írta a nagybácsi, Balassa Menyhért a családi Bibliába. A poéta édesanyja, Lekcsei Sulyok Anna sok gyermeknek, köztük legalább négy fiúnak adott életet. A költő apja, Balassa János kemény törökverő, de fiait Nürnbergben taníttatta, alighanem föliratkozva a magyar történelem legjobb apái közé: két fia is a haza védelmében halt hősi halált.



Ha az Ómagyar Mária-siralomtól kezdjük tekinteni irodalomtörténelmünket, ahogy szokás, akkor a nyolc évszázad első kiemelkedő költője, Balassi Bálint. Nem az első költője, hiszen maga Tinódi Sebestyén is megelőzte, és Balassi is ismerte a nagy lantos alkotásait.



Gyerekkorának nagy részét a zójomi várban töltötte. Föltételezések szerint itt, apja török hadifoglyajitól tanult meg törökül, apja vitézeitől horvátul, és a környezet egyfajta déli lengyel nyelvén lengyelül. Ezért is érezhette jól magát később, fiatalemberként a kiváló lengyel király, Báthori István krakkói udvarában.



Sokat köszönhetünk neki: elsősorban a mintegy száz Balassi-verset. Ezek nagy részét Petőfi nem ismerhette, hiszen a Radvánszky-kódex, benne a kötetté szerkesztett Balassi-életművel csak 1874-ben került elő a Felföldön, addig „csak” istenes versei követték az évszázadokat, nagyrészt protestáns imakönyvekben.

Nos, ez a száz vers óriási kincs nekünk, mai magyaroknak is. A XVI. században környezetünkben javarészt latin literatúra dívott. Idehaza a magyar nyelv csodálatossága ragyogott irodalmunkban.



Ez az életmű tette lehetővé a XX. század végén, hogy a magyar művelődés felülkerekedjen az Amerikából gerjesztett Valentin-hisztérián: a tavaszváró Bálint-napot megcsúfoló kereskedelmi, üzleti hadjáraton.



Mi Balassi-verseket mondunk, és ami különleges érték: éneklünk február 14-én, amikor Európa nagy része a Valentin-dágványban vergődik. Erről gondoskodik immár 24 éve a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard, amelyet eddig 45 poéta, köztük 19 külföldi műfordító vett át a magyarok fővárosában.

Ma 466 éve született az európai költőóriás, akinek alkotásai a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig nemes derűvel, fölemelő lelkierővel töltik el a magyarokat.



Születése után négy évtizedet élt, és emberi tévedései közepette maradandót alkotott. Ebben segíthette a menybéli Úr, akihez versben így imádkozott: Irgalmas Szent Atyám, engedjed, hogy tudjam a Te útaidot követnem, Arról se félelem, se más dolog engem, hogy soha el ne téveszthessen.

Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke

