Átadták a Magyar Posta új logisztikai központját Szekszárdon

2020. október 20. 12:03

Átadták kedden a Magyar Posta Zrt. új logisztikai központját Szekszárdon, amely a korábbinál kétszer akkora területen dolgozza fel a csomagokat.

A tolnai megyeszékhelyen a 3000 négyzetméteres depóba évente átlagosan 500 ezer csomag érkezik, amelyeket több mint 100 településre kézbesítenek, a kibővített logisztikai depó mintegy 230 ezer lakost szolgál ki - írta közleményében a társaság.



Az átadáson Varga János, a Magyar Posta logisztikai üzemeltetési igazgatója elmondta: a posta az MPL+ projekt részeként 19 vidéki és négy budapesti depót tervez létesíteni 2022 végéig, a fejlesztés célja a logisztikai infrastruktúra teljes megújítása, az üzemek automatizálása és informatikai megoldások beépítése.



A posta jelenleg országszerte 12 logisztikai üzemet, több mint 30 nagyobb átrakó pontot működtet, ezt váltja majd fel a hatékonyabb depóhálózat. Az MPL+ projekt a Magyar Posta jelenlegi legnagyobb fejlesztési programja, amelynek szükségességét az e-kereskedelem középtávon is növekvő trendje igazol - tette hozzá. A szekszárdi a harmadik logisztikai üzem, amelyet a projekt keretében átadtak.



Beszélt arról is, hogy folyamatosan bővül a csomagszállítási piac; a társaság idén az előző évinél 20 százalékkal több belföldi csomagra számít. A koronavírus-járvány ősszel tapasztalható erősödésével az év végi csomagszezonban az online rendelések száma tovább nőhet.



A posta márciusban és áprilisban a karácsony előtti időszakhoz hasonló csomagforgalmat bonyolított le, amely a nyári hónapokban is 10 százalékkal meghaladta az ekkor szokásos szintet - közölte.



A Magyar Posta, amely havonta átlagosan kétmillió csomagot kézbesít, a piac egyharmadát fedi le szolgáltatásaival, a társaság szándéka, hogy ezt az arányt növelje - mondta az üzemeltetési igazgató.



MTI