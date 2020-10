Fiataloknak rendhagyó történelemóra a Gulágról

2020. október 20. 13:51

Középiskolásoknak szóló rendhagyó történelemórát állított össze a Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány.

Rohr Magdolna - magyarokagulagon.hu

Az alapítvány egyik alapítóját, Rohr Magdolnát 16 évesen hurcolták el szovjet kényszermunkára. Iszonyatos körülmények között dolgoztatták, és csak kilenc évvel később, 25 évesen térhetett haza. Az ő életének dokumentumaiból, például a munkatáborból küldött leveleiből állított össze egy monodrámát A nép ellensége címmel Török Tamás író és dramaturg - mondta el az MTI-nek az alapítvány elnöke, Nagyné Pintér Jolán. A monodrámát Török Anna színésznő adja elő.



Hozzáfűzte: a malenkij robot és a szovjet Gulág táborok történeti hátterét Kovács Emőke történész mutatja be a rendhagyó történelem óra résztvevőinek.



Rohr Magdolna rengeteget tett a szovjet kényszermunkára elhurcoltak történetének megismertetéséért, fontos szerepet vállalt Sára Sándor Magyar nők a Gulágon című dokumentumfilmjében, és rengeteget tett azért, hogy felállíthassák a Gulág áldozatainak emlékművét a fővárosi Honvéd téren - idézte fel Nagyné Pintér Jolán.



Kitért arra is: mára a túlélők többsége meghalt, és nagyon nehéz ezt a témát úgy átadni a fiataloknak, hogy ne találják unalmasnak, valóban megszólítsa őket. Ezért is született meg A nép ellensége című rendhagyó történelemóra. Az előadást a szervezők szeretnék országszerte minél több iskolába eljuttatni.



A nép ellensége című rendhagyó történelemórát kedd este mutatják be Budapesten, az eseményt élőben lehet követni az alapítvány közösségi oldalán.



MTI