Trump kész levenni Szudánt a lator államok listájáról

2020. október 20. 14:01

Kész levenni Szudánt a terrorizmust támogató államok listájáról - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Twitteren Abdalla Hamdok szudáni kormányfővel folytatott üzenetváltása során.

"Csodálatos hír! Az új szudáni kormány, amely igazi előrehaladást ért el, beleegyezett, hogy 335 millió dollárt fizessen a terrorizmus amerikai áldozatainak és családtagjaiknak. Amint a pénzt átutalják, leveszem Szudánt a terrorizmust támogató államok listájáról" - írta Donald Trump a Twitteren.



Abdalla Hamdok azonnal válaszolt, szintén a Twitteren. "Nagyon köszönöm, Trump elnök úr! Eljutottunk oda, hogy megszabaduljunk a kimúlt rendszer súlyos örökségétől" - írta a szudáni politikus, aki Omar el-Besir szudáni elnök és 30 esztendeig tartó rendszerének 2019-ben történt bukása óta átmeneti kormány élén irányítja az országot.



Mike Pompeo, az amerikai diplomácia irányítója szeptemberben számolt be először arról, hogy Washington és Kartúm megállapodástervezetről tárgyal, amelynek célja, hogy Szudán kárpótlást fizessen az al-Kaida terrorszervezet dzsihadistái által 1998-ban a kenyai és a tanzániai amerikai nagykövetség ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak és családtagjaiknak. A terrorakciók több mint 200 halálos áldozatot követeltek.



Szudán az 1990-es években átmeneti időre ugyan, de rejtegette Oszama bin Ladent, az al-Kaida azóta likvidált vezetőjét is.



A kártérítésről és annak összegéről egy amerikai bíróság döntött. A summát a kartúmi kormányzat egy alapba fizeti be majd. Pompeo külügyminiszter szeptemberben azt jelezte, hogy mindez nagy valószínűséggel még október vége előtt megtörténik.



Szudán 1993 óta volt az Egyesült Államokban a terrorizmust támogató államok listáján, s ez a gyakorlatban gazdasági szankciókat is jelentett. A Besir-rendszer bukása után az amerikai kormányzat óvatosan nyitott Kartúm felé, és Pompeo a szenátushoz intézett egyik tájékoztató levelében azt írta, hogy az Egyesült Államoknak "egyedülálló és széleskörű lehetőségei vannak" a szudáni átmeneti kormány támogatására.



John Prendergast, az afrikai háborús bűnösöket felkutató és korrupciós eseteket feltáró The Sentry (Az őrszem) nevű amerikai politikai szervezet vezetője hétfőn arra szólította fel az amerikai kongresszust, hogy fogadjon el törvényt "Szudán szuverén immunitásának helyreállítására, és vessen véget (Szudán) páriaállamként való kezelésének".

MTI