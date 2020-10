Gulyás Gergely: erős Magyarország nincs kulturális erő nélkül

2020. október 20. 15:08

Erős Magyarország nincs kulturális erő nélkül - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Debrecenben abból az alkalomból, hogy a Déri Múzeumban 25 éve látható együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája: az Ecce Homo, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a debreceni Déri Múzeum Munkácsy-termében 2020. október 20-án. Huszonöt éve látható együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája: az Ecce Homo, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota. MTI/Czeglédi Zsolt

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy már jogi értelemben is nemzeti tulajdon a három alkotás. A miniszter ezzel arra utalt, hogy a kormány 2019 januárban hárommilliárd forintért megvásárolta a Golgota című festményt is.



"Egy hosszú és bonyolult út végén (...) volt anyagi erőnk és elkötelezettségünk megoldani a problémát, és gondoskodni a trilógia sorsának méltó elrendezéséről" - utalt a miniszter arra, hogy hosszú évek kitartó munkája után lehet együtt végleg Debrecenben Munkácsy három monumentális festménye.



A miniszter utalt arra, hogy az elmúlt években a Munkácsy-trilógia mellett meg tudták oldani a Seuso kincsek ügyét, "hazatérhetett, illetve köztulajdonba kerülhetett Kossuth Lajos dagerrotípiájától a Rakovszky-irathagyatékon át Benczúr- és Rippl-Rónay-képekig megannyi magyar kulturális érték".



Gulyás Gergely azt mondta, "a rendszerváltoztatás nagy feladata volt, hogy a kommunista rombolás után számba vegye a magyar kultúrát idehaza és az elszakított területeken, a Kárpát-medencében és az emigrációban, és újraszője annak szövetét".



E folyamat fontos részének nevezte, hogy "újra felfedezzük és összegyűjtsük, restauráljuk és bemutassuk azokat az értékeket, amelyeket a történelem viharai szétszórtak, leromboltak, megrongáltak".



"Minden adóforint, amit kultúrára, művészetre, múzeumokra költünk, sokszorosan megtérül" akkor is, "amikor egy világjárvány következtében a nemzetek bezárkóznak, és csak akkor látható az ami az egyetemes kultúrtörténetben a miénk magyaroké, ha valóban nálunk van" - mondta Gulyás Gergely.



Azzal, hogy Munkácsy három festménye "összetalálkozott" a Déri Múzeumban, "új találkozási pont, egy kulturális zarándokhely is létrejött, amelyért érdemes Debrecenbe látogatni" - hangoztatta.



Hozzátette: Munkácsy és életműve is a miénk, az alkotó tudatosan Magyarországot választotta akkor is a hazájának, amikor lett volna más választása, de amit létrehozott, egyetemes kulturális érték.



Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere történelmi pillanatnak nevezte, amikor 1995. augusztusában először láthatta együtt a három képet. Hozzátette: a gyűjtemény 90 éve, 1930. május 25-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, Munkácsy Mihály Ecce Homo című hatalmas festménye ettől naptól látható a városban.



A polgármester ezután részletesen ismertette, hogyan sikerült felkutatni, majd megszerezni a trilógia további két darabját.



Ott volt a debreceni eseményen Pákh Imre, akitől a magyar állam megvásárolta a Golgotát. Az Amerikában élő műgyűjtő elmondta, hogyan jutott az alkotáshoz és korábban milyen közönségsikert arattak Munkácsy képei Amerikában, ahol mintegy kétmillió ember láthatta.



Dubéczi Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank MNB) elnöki főtanácsadója jelezte: a bank társadalmi felelősségvállalási programjának értéktár programja keretében vásárolták meg a Golgotát Pákh Imrétől.



Az MNB másképp is jelen van Debrecenben: a helyi egyetem több mint száz hallgatója vesz részt az MNB ösztöndíj-programjában, de az oktatásban és közös kutatásokban is jelen vannak a bank munkatársai - sorolta a főtanácsadó.

MTI