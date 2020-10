Kamatdöntés - Az MNB továbbra is elkötelezett az árstabilitás mellett

2020. október 20. 16:58

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a koronavírus-járvány időszakában is elkötelezett az árstabilitás fenntartása mellett, és támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását - olvasható a jegybank monetáris tanácsának keddi üléséről kiadott közleményben.

A jegybank épülete - fintechzone.hu

A testület kedden 0,60 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó sem változott. Az MNB a honlapján közzétett indoklásban kiemelte az egyre szélesebb körben kibontakozó dezinflációs hatásokat. Hozzátették ugyanakkor, hogy a bizonytalan globális piaci környezet az inflációs kockázatok emelkedését okozza. A legnagyobb veszélynek a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés felerősödését tartják.



A globális makrogazdasági és pénzpiaci folyamatokat továbbra is főképp a koronavírus-járvány hatásai alakítják a jegybank szerint. Hozzátették, hogy októberben világszerte megugrott a napi megbetegedések száma, így továbbra is bizonytalan a világgazdaság helyreállításának gyorsasága. A globális pénzpiaci hangulat összességében változékonyan alakult, és a kockázati mutatók továbbra is magas szinten állnak. Az MNB továbbra is laza monetáris kondíciókra számít mind világszinten, mind a térségben.



Nem látnak lényeges változást szeptemberhez képest a belföldi kilátásokban sem. Várakozásuk szerint a GDP várhatóan idén 5,1 és 6,8 százalék közötti mértékben zsugorodik, míg jövőre 4,4 és 6,8 százalék közötti bővülhet. A járvány előtti szint elérését 2022 fordulójára várják. A 2020-as költségvetési hiány legfeljebb a GDP 7,5 százaléka körül alakulhat, és az államadósság-ráta is csak jövőre csökkenhet ismét. A folyó fizetési mérleg egyenlege 2020-ban kismértékű hiányt mutat, majd fokozatosan javul. A stabilan fennmaradó külső finanszírozási képesség mellett az ország külső adósságrátái a következő években is mérséklődnek az MNB várakozása szerint.



Az alapfolyamatok mérséklődésének időbeli lefutására a gazdaság helyreállításával kialakuló inflációs hatások tartóssága is hat, így azokat a monetáris tanács kiemelt figyelemmel követi. Amennyiben a kilátások megváltozása indokolttá teszi, az MNB készen áll a megfelelő eszközök alkalmazására. Hozzátették, hogy az alapkamat és az egyhetes betéti eszköz kamata között különbség is fennmarad, ameddig az inflációs kockázatok indokolják azt, az állampapír-vásárlási programot pedig tartós piaci jelenlét mellett, folyamatosan, a szükséges mértékben fogják használni.

MTI