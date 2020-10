Az élet kerül a középpontba az idei szabadkai Desiré fesztiválon

Life, azaz Élet címmel szervezik meg idén november 22. és 30. között a Desiré Central Station kortárs nemzetközi színházi fesztivált Szabadkán - jelentették be a szervezők kedden.

A régió egyik legizgalmasabb színházi fesztiváljáról Urbán András főszervező sajtótájékoztatóján azt mondta: sokáig bizonytalan volt az idei rendezvény helyzete, ám mostanra kialakult a program, és a koronavírus-járvány ellenére igyekeznek minden tervezett előadást megtartani.



A tizenkettedik Desiré fesztivált a Franciaországból érkező Atelier 3+1 társulata nyitja Omma című előadásával. Ez Nagy József legújabb rendezése, amelynek az első külföldi előadását láthatja a közönség Szabadkán november 22-én.



Másnap a belgrádi Bitef Színház Mozgás című előadását mutatja be. A produkció hat különböző világba kalauzolja el a nézőt a kortárs tánc és a szavak segítségével. Ugyanaznap lesz látható az Újvidéki Színház és a Szegedi Nemzeti Színház koprodukciójában Pintér Béla legismertebb darabja, a Parasztopera Keresztes Attila rendezésében.



A fesztivál harmadik napján Urbán András rendezése kerül színpadra a montenegrói Barski Ljetopis és a Podgoricai Városi Színház koprodukciójában. Miguel de Cervantes Don Quijotéját modern köntösbe bújtatva tekinthetik meg az érdeklődők. Ezt még aznap egy újabb koprodukció követi: az Újvidéki Színház, az East West Centar Sarajevo, a budvai Grad Teatar, valamint a cortanovci Novi Tvrdjava Teatar Aleksandar Tisma regénye alapján készítette el Az ember ára című előadást Boris Lijesevic rendezésében. Az előadás egy háborús világban játszódik, ahol vallási, faji, politikai és mindenféle más türelmetlenség uralkodik, és azt a kérdést veti fel, érdemes-e egyáltalán ilyen világban élni.



November 25-én a belgrádi Jugoszláv Drámai Színház Miért lett R. úr ámokfutó? című előadását tekinthetik meg az érdeklődők, és kaphatnak rálátást arra, hogy egy rendezett körülmények között élő középkorú férfi mitől kattan be hirtelen, és hogy ennek az egésznek mi köze van a mindennapjainkhoz. Ugyanaznap a közkedvelt Kokan Mladenovic rendezése is színpadra kerül. A Woland-alkalmazás című interaktív produkcióban a közönség okostelefonja segítségével tudja irányítani a színpadi történéseket.



Ezt háromnapos szünet követi, és a fesztivál csak november 29-én folytatódik. A Szarajevói Háborús Színház SARTR, a Zetski Dom Királyi Színház, a Belgrádi Drámai Színház, valamint a Szarajevói Nemzetközi Színházi Fesztivál MESS Színpad koprodukciójában az Ez nem az című nagyszabású előadást láthatja a közönség, amely Faust-tanulmányok alapján készült.



A fesztivál utolsó napján pedig Hajdu Szabolcs trilógiája - az Ernelláék Farkaséknál, a Kálmán-nap, valamint az Egy százalék indián - kerül színpadra a Látókép Ensemble előadásában.



A szabadkai színházi rendezvényre Szerbiából, Magyarországról, Franciaországból, Montenegróból és Bosznia-Hercegovinából érkeznek színészek, rendezők és társulatok.



A Desiré Akadémia keretében a nézők megismerkedhetnek az alkotókkal, illetve azokkal a gondolatokkal, amelyek mentén az előadások születtek. A koronavírus-járványra tekintettel ebben az évben az előadások után nem szerveznek napzáró bulikat.



A Desiré Central Station fesztivál nevét a szervező, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház névadójának a becenevéről kapta, először 2009-ben rendezték meg.

MTI