Koronavírus - A legmagasabb készültség Manchesterben és környékén

2020. október 20. 21:45

A brit kormány saját hatáskörében elrendelte a legmagasabb koronavírus-készültségi szint életbe léptetését Manchesterben és tágabb környékén is, miután erről nem sikerült a helyi vezetéssel megállapodásra jutni - közölte kedden Boris Johnson miniszterelnök.

Johnson a Downing Streeten tartott esti sajtótájékoztatóján elmondta: a kormány a szükséges szabályozási intézkedéseket csütörtökön a parlament elé terjeszti; a legmagasabb készenléti fokozat pénteken nulla órától lép életbe az északnyugat-angliai nagyvárosban és kiterjedt vonzáskörzetében.



A kormány és Manchester polgármestere, Andy Burnham között tíz napja folyik időnként meglehetősen éles hangvételű vita a legmagasabb szintű járványkészültség helyi bevezetéséről.



Burnham és a térség több más közigazgatási vezetője szerint a kormány nem hajlandó megfelelő pénzügyi segítséget nyújtani a régió üzleti szektorának a korlátozó intézkedések okozta veszteségek pótlására és a rászorulók támogatására, ezért a polgármester a kormány kérése ellenére nem volt hajlandó a készenléti szint emelésére.



Johnson kedd esti sajtótájékoztatóján bejelentette: a kormány rendeletére életbe lépő legmagasabb készenléti fokozat értelmében péntektől Manchesterben és a környező érintett térségekben is be kell zárniuk a puboknak, bároknak és más olyan vendéglátóhelyeknek, amelyeknek nem fő profiljuk a helyben készülő ételek felszolgálása.



Emellett a nem egy háztartásban élők nem tarthatnak összejöveteleket zárt terekben és egyes kivételektől eltekintve közterületen sem.



Johnson közölte azt is: a kormány nyomatékosan azt tanácsolja, hogy senki ne utazzon a korlátozásoktól érintett térségbe, sem onnan más országrészekbe.



Andy Burnham polgármester a miniszterelnöki bejelentésre reagálva szégyenteljesnek nevezte az intézkedést, különösen azt, hogy a kormány 22 millió font (8,9 milliárd forint) pénzügyi segélyt ajánlott fel a város által kért 65 millió font helyett. Burnham kijelentette, hogy "így nem lehet egy országot vezetni".

A kormány és a manchesteri városi vezetés közötti vita jelenleg a legélesebb belpolitikai konfliktus Nagy-Britanniában. Az ügy a brit sajtóban háttérbe szorítja azt a szintén meglehetősen elmérgesedett vitát is, amely London és az Európai Unió között zajlik a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről.



Az Angliában nemrégiben bevezetett új, háromfokozatú készültségi rendszerben a közepes szint a legalacsonyabb, utána következik a magas, majd a nagyon magas fokozat, egyre szigorodó korlátozásokkal.



A Manchesterhez közeli Liverpoolban és tágabb körzetében már a múlt hét óta a nagyon magas szint van érvényben.



Londonban szombat óta a középső, vagyis a magas készültségi fokozat érvényes.



Nagy-Britannián belül jelenleg az északnyugat- és északkelet-angliai országrészekben a legmagasabb a koronavírus-fertőzési ráta.



A brit egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az ország egészében a kedd estével zárult 24 órában 21 331 új koronavírus-fertőzést szűrtek ki; a fertőzés okozta Covid-19 betegségben az elmúlt egy napban 241-en haltak meg.



A nagy-britanniai halálos áldozatok száma ezzel 43 967-re emelkedett.



Országszerte eddig 27,8 millió koronavírus-tesztet végeztek, és ezek közül 762 542 lett pozitív.



Kedd esti sajtóértekezletén Boris Johnson közölte ugyanakkor, hogy a megelőző intézkedések hatására az "R" reprodukciós ráta jóval az új típusú koronavírus esetében természetes szintnek tekintett 3 alatt jár, így a járvány nem terjed olyan gyorsan, mint februárban és márciusban.



A kormányfő hozzátette azonban, hogy az "R" mérőszám még mindig 1 felett van, vagyis a járvány továbbra is terjed.



Az 1 feletti "R" ráta azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan tíznél több másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést.

MTI