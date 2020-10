Megalakult a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség

Az adatvagyon gazdálkodásban a magyar kormány a világ élvonalához csatlakozik a közelmúltban megalakult Nemzeti Adatvagyon Ügynökség létrehozásával - nyilatkozta az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára az Infotér konferencián tartott sajtótájékoztatón.

Solymár Károly Balázs hangsúlyozta: a kormány szeptemberben fogadta el Magyarország Mesterséges intelligencia stratégiáját, melynek célkitűzései között hangsúlyosan szerepel, hogy el kell indítani Magyarország adatgazdaságát.



Tájékoztatása szerint jelenleg különböző hatóságok számos adatkört gyűjtenek feladataik ellátásához, ez a nagy mennyiségű adatmennyiség más célokra is jó lehet. Az ügynökség legfontosabb feladata, hogy a közadatbázisokat szervezett keretek közt megnyissa.



Ez segíti a vállalkozásokat, mert magas hozzáadott értékű termékeket, például applikációkat tudnak kifejleszteni, és jó lesz az állampolgároknak is, akiknél az adatok hasznosulnak, és akiknek az életét, munkáját teszik könnyebbé.



Gál András Levente, a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség vezetője kiemelte: nem lehet korszerű digitális gazdaságról, ezen belül mesterséges intelligencia-fejlesztésről beszélni adatvagyon nélkül.

Hozzátette: az adatokra azonban nem csak mint védendő információra, hanem mint forgalomképes vagyonelemre is kell tekinteni. Ehhez egy új adatvagyon fogalom megalkotására is szükség van, amelynek rendszerét a Neumann Nonprofit Kft. részeként létrehozott Nemzeti Adatvagyon Ügynökség dolgozza ki.



Gál András Levente elmondta: ügyfeleik elsősorban közigazgatási szervezetek, a közeli jövőben pedig olyan platformokat is létrehoznak, amelyek a magánadatvagyon átlátható, tiszta és fair kereskedelmét teszik lehetővé.



Közölte: az ügynökség nem kezel adatokat, nem arról van szó, hogy egy nagy aggregált adatbázis jön létre, hanem adott modellezésekhez működnek együtt az adatgazdákkal.

