Budapest lesz az idei MTV European Music Awards házigazdája

2020. október 20. 22:29

A könnyűzenei világ egyik legfontosabb eseménye, az MTV European Music Awards (MTV EMA) házigazdája lesz Budapest november 8-án.

Egészen mostanáig egyszer sem adott otthont a régió ennek a világhírű eseménynek, Budapest viszont november 8-án magára vonhatja akár egymilliárd ember figyelmét - hangsúlyozta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény.



A járványhelyzetre való tekintettel a több mint negyed évszázados rendezvénysorozat 2020-ban rendhagyó programmal szolgál. Az MTV EMA 2020 Show névre keresztelt díjátadó ezúttal virtuális műsorral jelentkezik majd Budapestről és Londonból. Az adás négy ikonikus magyarországi helyszínt érint majd - közölte az MTÜ.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közleményben kiemelte: hatalmas lehetőség Magyarország és Budapest számára, hogy az MTV EMA, a világ egyik legnagyobb és legnézettebb könnyűzenei díjátadójának egyik következő állomása a magyar főváros lesz. Mint hozzátette, a nemzetközi turistákért hamarosan újrainduló versenyben egy ilyen nagyszabású világesemény megszervezése komoly előnyt jelent nemcsak Budapest, hanem Magyarország számára is.



Az 1994 óta minden évben más európai nagyvárosból közvetített zenei rendezvény hatalmas reklámértékkel bír, hiszen hazánk négy különböző helyszínét láthatják majd az MTV Europe és az összes MTV csatornáján, beleértve az online adást is - emlékeztetett Szentkirályi Alexandra.



Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója szerint "történelmi pillanat" ez Magyarország és Budapest számára, ugyanis a könnyűzenei világ legfontosabb eseményének egyik helyszíne lesz Magyarország.



Budapest emblematikus helyszínei központi helyet kapnak majd az eseményhez kapcsolódó összes televíziós, online megjelenésben, amelyek csaknem 200 ország egymilliárd nézőjéhez jutnak el - idézi a közlemény a vezérigazgatót.



"Európa legnézettebb zenei eseménye rendkívüli turisztikai reklámot is jelenti most Budapest, ezen keresztül Magyarország számára. Az egész világ figyelmét fel tudjuk hívni arra, hogy Budapest a régió legjobb úti célja. Ráadásul akkor lesz rajtunk a világ szeme, amikor minden nagyváros küzd a nemzetközi hírnévért" - tette hozzá Guller Zoltán.



Az MTV EMA 2020 Show megrendezésére 2019-ben nyújtott be pályázatot a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA), az esemény lebonyolítására a magyar kormány a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül nyújt támogatást - közölte az MTÜ.



MTI