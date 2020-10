Négy góllal kapott ki Barcelonában a Ferencváros

2020. október 20. 22:54

A Ferencváros 5-1-es vereséget szenvedett az FC Barcelona otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek keddi nyitányán.

Zubkov, Pique - origo; afp/Lluis Gene

zerhij Rebrov együttese a következő fordulóban, jövő szerdán az ukrán Dinamo Kijevet fogadja a Groupama Arénában.



A Ferencváros 25 év elteltével szerepel újra a legrangosabb európai kupasorozatban.



Bajnokok Ligája, G csoport, 1. forduló:

FC Barcelona (spanyol)-Ferencváros 5-1 (2-0)



Camp Nou, zárt kapus, v.: Sandro Schärer (svájci)



gólszerzők: Messi (27., 11-esből), Fati (42.), Coutinho (52.), Pedri (82.), Dembélé (89.), illetve Haratin (70., 11-esből)

kiállítva: Piqué (68.)

sárga lap: Laidouni (32.), Haratin (85.), Kovacevic (92.)

FC Barcelona:



Neto - Sergi Roberto (Junior Roberto, 63.), Gerard Piqué, Clement Lenglet, Sergino Dest - Frenkie de Jong, Miralem Pjanic (Sergio Busquets, 76.) - Ansu Fati (Pedri, 63.), Philipp Coutinho (Ousmane Dembélé, 71.), Trincao (Ousmane Dembele, 63.) - Lionel Messi

Ferencváros:



Dibusz Dénes - Botka Endre (Lovrencsics Gergő, 77.), Miha Blazic, Adnan Kovacevic, Eldar Civic (Marcel Heister, 63.) - Ihor Haratin, Aissa Laidouni (Somália, 63.) - Sigér Dávid - Olekszandr Zubkov (Robert Mak, 71.), Isael - Tokmac Nguen (Franck Boli, 71.)

I. félidő:



27. perc: Messi indult meg a jobb oldalon, három ferencvárosi védőn fűzte át magát, a 16-oson belül pedig Kovacevic csak szabálytalanul tudta megállítani. A büntetőt a sértett a bal alsó sarokba lőtte (1-0).

42. perc: de Jong tökéletesen ívelte be a labdát a ferencvárosi védők mögé, a hátulról érkező Fati pedig nyolc méterről, kapásból lőtt a bal alsó sarokba.

II. félidő:



52. perc: Messi tartogatta a labdát a 16-oson belül, Fatival játszott össze kis területen, utóbbi sarokkal hozta helyzetbe Coutinhót, aki 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (3-0).

70. perc: Zubkov remekül ugratta ki Nguent, a norvég csatár pedig sokadszorra is lefutotta Piquét, aki a 16-oson belül lerántotta őt. A védőt kiállították, a büntetőt pedig Haratin higgadtan a bal alsóba gurította (3-1).

82. perc: Dembélé nagy cselsorozatot mutatott be a jobb oldalon és tökéletesen játszott középre a második hullámban érkező Pedrinek, aki tíz méterről a jobb alsóba lőtt (4-1).

89. perc: Messi kapott egy indítást, a 16-oson belül megfordult és kiválóan szolgálta ki Dembélét, aki közelről a kapu bal oldalába lőtt (5-1).

A találkozó előtt 25 év után csendült fel újra a Bajnokok Ligája himnusza a Ferencváros futballistáinak, akik láthatóan nem ijedtek meg ellenfelüktől, hiszen az első percekben magabiztosan járatták a labdát. Az első védést Dibusznak kellett bemutatni, a válogatott hálóőrnek tökéletes bemelegítő labda volt Messi szabadrúgása.



A 10. percben egy pillanatra a néhány magyar újságíró "felrobbantotta" a sajtópáholyt, miután a 27. születésnapját ünneplő Nguen lépett ki, majd a világ- és Európa-bajnok Piqué-t könnyedén átjátszva hatalmas gólt rúgott a bal felsőbe, de az asszisztens - helyesen - ekkor jelezte a lest. A 17. percben Messi már jobban tesztelte Dibuszt, de a különcsatát ezúttal is a magyar kapus nyerte. A 20. percben csak néhány centin múlott a Ferencváros vezetése: Nguen gyönyörűen tartotta meg a labdát a 16-oson belül, lekészítette Isaelnek, aki "szétbombázta" a bal oldali kapufát.



Nem sokkal később előnybe került a Barca, köszönhetően a hatszoros aranylabdás zseniális szólójának és az általa érékesített büntetőnek. Tíz perccel a szünet előtt Fati került ziccerbe, de közeli lövését Dibusz szépen hárította, majd Messi lőtt kapufát lesről. A találkozó ezen pontján érezhető volt, hogy a Ferencvárosnak nagyon jót tenne a szünet, ám nem sikerült kihúznia addig, Fati növelte a katalánok előnyét.



Nem sokkal a fordulást követően Coutinho lőtte a harmadik hazai gólt, a Ferencváros bő negyed óra elteltével jutott levegőhöz a szorításból, és egy újabb Nguen-Isael összjáték után alakított ki helyzetet. A félidő közepén Ronald Koeman, a hazaiak holland mestere rögtön hármat, Rebrov pedig kettőt cserélt.



A 70. percben megszerezte első gólját a Ferencváros a BL mostani kiírásában, a Nguen által kiharcolt büntetőt Haratin értékesítette, ráadásul az utolsó emberként szabálytalankodó Piquét kiállította a játékvezető.



Az emberelőnyben futballozó Ferencváros megpróbált támadni, de egy Dembélé által végig vezetett villámgyors kontra végén a 17 esztendős Pedri talált be, majd Dembélé a 89. percben beállította a végeredményt.

MTI