A község napját ünnepelték Magyarkanizsán

2020. október 20. 23:57

Szerényebb körülmények között ugyan, de megünnepelték a község napját Magyarkanizsán. A rendezvény a városháza dísztermében kezdődött, ahol bemutatták az elmúlt év eredményeit, programjait, beruházásait és fejlesztéseit, majd átadták az elismeréseket is.

Az idei évben három községbeli polgár részesült köszönő oklevélben, a magyarkanizsai Körmöci Károly, a martonosi Maćko Katarina és a tóthfalusi Zsoldos Rózsa. A Juventus-Pro Urbe díjat az idén a magyarkanizsai Muhi Kristóf kapta, aki mérnökinformatikusként tevékenykedik és olyan alkalmazásokon dolgozott mint például a Rubik-kockás alkalmazás, ami a vakoknak és gyengénlátóknak készült. A fiatal tehetség továbbá különböző oktatási alkalmazásokon is dolgozott, melyek az élményalapú oktatásra fektetik a hangsúlyt.

- Nagyon örülök a kitüntetésnek, főleg azért, mert az utóbbi időben még jobban megerősödött bennem, hogy tényleg mennyire szeretem Magyarkanizsát, pont azért, mert nagyon ritkán tudtam hazajönni a határzár miatt és most is több hónapja voltam utoljára itthon. Most, amikor megérkeztem, akkor éreztem, hogy tényleg otthon vagyok, úgy hogy köszönöm ezt a díjat és megpróbálok úgy élni a továbbiakban is, hogy rászolgáljak.

Az idén Pro Urbe érdeméremben a horgosi származású Fujkin István képzőművész részesült, aki a kilencvenes években a magyarországi Lézer Színház látványtervezőjeként is tevékenykedett, valamint később Torontóban is folytatta művészi pályafutását. Emellett több magyarországi együttes, mint például az Edda, a Skorpió vagy a Kormorán egy-egy lemezborítójának a megtervezése is az ő nevéhez fűződik.

- Az élet épül egymásra napról-napra, készülnek újabb dolgok, bukások, újra felállások, újra nekikezdések, újra eredmények, ismét bukások. Ez így megy folyamatosan és ez valahol amikor csináljuk, ez olyan mint amikor csináljuk a történelmet, de amikor még csináljuk, akkor nem tudjuk, hogy történelem. Azt hiszem, hogy ez a Pro Urbe-díj is olyan, hogy most egy kézzelfogható visszajelzése mindannak, ami időközben történt ezen a részen.

Az elismeréseket Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester adta át.

- Ez az az alkalom, amikor meg tudjuk köszönni azoknak az embereknek a munkáját és odaadását, akik az elmúlt időszakban és ma is sokat tesznek a közösségért, sokat tesznek a községért. Ők azok, akik messzire elviszik Magyarkanizsa hírnevét, így tudunk mindig egy kicsit többek lenni, egy kicsit nagyobbak lenni, hogy magának a községnek a nevét olyan emberek hirdetik, akik nem csak itt a községünk területén élnek, hanem szanaszét a világban alkotnak és értéket teremtenek.

Korom Sarolta



vajma.info