Koronavírus - OMSZ: antigén gyorsteszteket használnak a mentők

2020. október 21. 11:16

Úgynevezett antigén gyorsteszteket használnak a mentők az új koronavírus kimutatására, amely 97 százalékos hatékonysággal működik - közölte az Országos Mentőszolgálat főigazgatója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.

Csató Gábor elmondta, ha az általuk használt gyorsteszt pozitív eredményt hoz, akkor a PCR-tesztet már nem szükséges elvégezni, viszont negatív értéknél azzal is megerősítik az eredményt.

Hozzátette, a PCR-teszt sem hoz 100 százalékos megbízhatósággal eredményt, de jelenleg ez és az antigén teszt a legjobb a világon. A mentők eddig már több mint 100 ezer tesztet végeztek el - közölte.

Csató Gábor hangsúlyozta, ha valaki tüneteket észlel magán, akkor semmiképpen se látogassa meg háziorvosát, hanem telefonon beszéljen vele. Ha felmerül a koronavírus gyanúja, akkor a háziorvos értesíti a mentőszolgálatot, és a mentők végzik el a gyorstesztet.

Az antigénalapú gyorstesztek felérnek egy diagnózissal

Harmincnyolcan haltak meg itthon egy nap alatt – ez újabb negatív rekord. A gyerekek között továbbra is kevés a fertőzött. A pénteken kezdődő őszi szünetben fertőtlenítő takarítást végeznek majd az iskolákban. Segítheti a járvány elleni védekezést, hogy egyre megbízhatóbbak a gyorstesztek. A mentők is olyan tesztet kaptak, amelyik negyedóra alatt megmutatja az eredményt – közölte az M1 Híradója.

A járvány kezdete óta csaknem 905 ezer PCR-tesztet végeztek el Magyarországon. Ezek döntő többségét ingyenesen biztosította az állam. A PCR-tesztek alkalmazása mellett a kormány folyamatosan követi a nemzetközi fejlesztéseket is. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben közölte, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ elvégezte az antigénalapú tesztek klinikai vizsgálatát, amelyek nagyon jó eredményeket hoztak.

Minden koronavírus-gyanús beteget tesztelnek

„Kedden az Országos Mentőszolgálat összes autójában ott volt már az új teszt, és további 30 ezer áll rendelkezésre” – mondta a mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál. Kiemelte: minden koronavírus-gyanús beteget tesztelnek, és ha az eredmény pozitív, akkor a Covid-osztályra, ha negatív, akkor a gyanús eseteket ellátó kórházba szállítják.

„Az antigénalapú gyorstesztek a PCR-tesztektől abban különböznek, hogy a koronavírus egy alkotóelemét mutatják ki” – mondta az országos tiszti főorvos.

Müller Cecília hangsúlyozta: az új tesztek 99-100 százalékos biztonsággal kimutatják a vírus jelenlétét, így pozitív eredmény esetén ez elfogadható diagnózisnak is. A teszttel a kórházak terhelése is csökken, az ellátás is gyorsul, ami azt jelenti, hogy a gyógyulás esélye is nő.

Ahogy a világon mindenütt, Magyarországon is folyamatosan terjed a fertőzés. Bár az új megbetegedések számáról kedden – egy informatikai hiba – csak részadatok születtek, a vírus szövődményei miatt elhunytak száma újabb rekordot döntött.

Egy nap alatt 38 újabb áldozatot követelt a járvány. 1960 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 197-en vannak lélegeztetőgépen. Több mint 14 600-an viszont már meggyógyultak a betegségből.

Megkapták az influenza elleni védőoltásokat a háziorvosok

Megérkeztek a háromkomponensű influenza elleni védőoltások a háziorvosokhoz. A vakcina az A vírus kettő és a B vírus egy törzse ellen nyújt védelmet.

A védőoltást idén mindenki ingyen megkaphatja.

A kronavírus-járvány miatt nemcsak az időseknek és a krónikus betegeknek, hanem az egészségeseknek is erősen ajánlott. Az influenza a koronavírushoz hasonló tüneteket, akár súlyos tüdőgyulladást is okozhat. Az orvosok szerint azért is érdemes mindenkinek beoltatnia magát, mert ha valaki a koronavírussal együtt kapja el a betegséget az végzetes következményekkel is járhat.

A felnőttek mellett a gyerekeknek is szükségük van a védelemre. Azokat a három év alattiakat, akiknek még nem volt ilyen oltásuk egy négykomponensű vakcinából kétszer, akik már korábban kaptak belőle, azokat egyszer oltanak be.

A három év felettiek a felnőtteknél használt készítmény felét, azok, akik elmúltak tizenkét évesek pedig egy teljes ampullát kapnak. Az országos tisziti főorvos azt mondta: az oltások már bizonyítottak.

A miniszterelnök is beoltatta már magát influenza ellen. Orbán Viktor ezt a közösségi oldalán osztotta meg. A videó mellé azt írta: „Csak bátran! Aki tudja, oltassa be magát az influenza ellen.”

