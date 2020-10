Fradista szurkolói segítség a székelyek kezdeményezéséhez

2020. október 21. 15:36

A kedd esti FC Barcelona-Ferencváros Bajnokok Ligája labdarúgó mérkőzést az ismert okok miatt gyakorlatilag üres lelátók előtt rendezték meg, de a szurkolótáborok – a legnagyobb magyar és a világ talán legjelentősebbje – készülődtek a maguk módján a helyszínen és Budapesten is.

A Gerilla.hu információi szerint a Ferencváros egyik szurkolói csoportja felvette a kapcsolatot egy katalán fan klubbal, így ők is csatlakoztak a Kartonnetvörk felhívásához, hiszen mindkét csapat szurkolói érdekeltek a kezdeményezés sikerében.

A székelyek által indított kezdeményezés célja, hogy az EU egyik legnagyobb támogatási kerete, a kohéziós politika kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő térségektől. Az aláírásgyűjtés sikere érdekében a Gerilla.hu csapata indította el a Kartonnetvörk nevű digitális mozgalmat, ebben kérik arra az érdeklődőket, hogy egy kartonlapra írják fel a Signiteurope.com-ot, ezzel fotózzák le magukat, majd osszák meg a képet a közösségi-média-felületeken. Legutóbb a Gyergyói Hokiklub szurkolótábora csatlakozott a felhíváshoz, és hívott erre minden szurkolótábort határon innen és túl, így a fehérvári jégkorong-mérkőzésen is felbukkantak a székely szurkolók a majd nyolc méteres molinójukkal.

A kampánycsapat továbbá azt is kéri, hogy az érdeklődők kövessék, lájkolják és osszák meg a Signiteurope.com négy közösségimédia-felületét (Twitter, Instagram, YouTube és Facebook), ezzel is támogatva a székelyek által elindított kezdeményezés sikerét.

– A Gerilla.hu csapata Kartonnetvörk néven felhívást tett közzé. Ennek keretében találkoztunk a gyergyói hokicsapat vezérszurkolóival és adtunk nekik egy óriási molinót signiteurope.com felirattal, amelyet ők rendszeresen kifeszítenek meccseken kamerák és fotósok kereszttüzében. Valamit hasonlót szeretnénk más sportok és csapatok szurkolói csoportjaitól is. Ha kell a feliratokat, molinókat adják tovább! Arra szeretnénk felhívni a szurkolókat, a sportszerető közvéleményt, legyen szó labdarúgásról, jégkorongról, kézilabdáról vagy bármely más sportágról, hogy készítsenek hasonló zászlókat, molinókat és rakják ki a lelátókon és ha kell, adják tovább más csoprtoknak, akikkel baráti a viszonyuk, hogy ők is kitehessék! Terjedjen Gyergyótól Budapesten keresztül akár Barcelonáig vagy Brüsszelig! De az is egy lehetőség, hogy kartonlapokra ráírják a honlap címét és stadionok, sportcsarnokok környékén készíttetnek magukról a táblácskával a kezükben fotót, melyet a közösségi médiában tesznek közzé, segítve a kezdeményezés sikerét. Ezért is okozott nagy örömöt a ferencvárosi és a barcelonai szurkolók ezirányú mozgolódása a zártkapus meccs ellenére is – mondta Pesty László, a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés kampányfőnöke.

magyarnemzet.hu