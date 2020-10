Pártkampánnyá alakul át az SZFE-tüntetés

2020. október 21. 17:17

Szakmai helyett nyíltan politikai tartalma lett a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyének – ez derül ki a balliberális pártok nyilatkozataiból, amelyek szerint a DK, az MSZP, a Jobbik, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd is felsorakozik október 23-án, az SZFE-melletti tüntetésen.

Ahogyan lapunk is beszámolt róla, már szeptember végén titkos egyeztetések folytak Gyurcsány Ferenc DK-elnök, Karácsony Gergely főpolgármester, Alföldi Róbert színész-rendező, az intézmény diákja, Bohos Imre és az egyetemfoglalás egyik szervezője, Rózsa László részvételével. Az egyeztetésből az is kiderült, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem bojkottját országos akcióvá bővítenék, amelyhez a Demokratikus Koalíció felajánlotta budapesti és vidéki szervezeteinek segítségét. A balliberális főpolgármester közösségi oldalán többször hangoztatta kiállását az egyetemfoglalók mellett, sőt nemrég ő és Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes is új épületet ajánlott a hallgatóknak, miután Szarka Gábor, az egyetem kancellárja befejezettnek tekintette a hallgatók által bejelentett „tanköztársaságot”. A Momentum pedig már augusztus 31-én, a blokád kiépítésekor jelentette ki a SZFE melletti kiállását, amit Gyurcsány fenyegetése követett Vidnyánszky Attilával, a kuratórium elnökével szemben.

