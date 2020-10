Délután a civil- és politikai szervezetek, illetve Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és Magyarország képviselete helyezte el az emlékezés koszorúit a Gloria Victis emlékműnél. A világi elöljárók közül Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tóth László főkonzul, Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, továbbá Tánczos Barna szenátor, Borboly Csaba megyei tanácselnök és Korodi Attila megválasztott polgármester egyszerre helyezett el koszorút, majd csendben tisztelegtek a forradalom hősei előtt.

Potápi Árpád János a koszorúzást követően portálunknak elmondta, hogy 1956-ban azok a fiatalok szálltak síkra az igazságért, akik gyűlölték az akkori rendszert, és akik már közel tíz éve elnyomásban éltek. „Egy jobb, egy szebb világban akartak felnőni a fiatalok. Nekik köszönhetjük a október 23-át követő két hetet is, hiszen sokat tettek a magyar szabadságért. Tulajdonképpen a ’89-es rendszerváltás is ennek a mozgalomnak volt köszönhető. Amikor rájuk emlékezünk, minden családra emlékezünk. Az én apai nagyapám is a bonyhádi forradalmi nemzeti bizottság tagja volt, akit szintén meghurcoltak, börtönbe került, és élete végéig ellenőrizték. Azokban az időkben több rokonom is a tengerentúlra menekült” – osztotta meg személyes emlékeit.