WHO: az öregeknek otthon több esélye van a túlélésre, mint idősotthonokban

2020. október 24. 11:43

Az európai járványügyi helyzet aggasztó, mindenhol emelkedést mutatnak a fertőzöttség és a halálozási mutatók – nyilatkozta a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában Ledia Lazeri, WHO magyarországi irodavezetője.

Tudták, hogy felível a járványgörbe

Sok tényező befolyásolja a fertőzöttségi adatokat, ezért körültekintően kell eljárni, amikor egyes országokat hasonlítunk össze – mondta Ledia Lazeri, WHO magyarországi irodavezetője.

Szerinte Magyarországon is számítani lehetett a fertőzések növekedésére a nyári időszak után és ezt vetítették előre a Nemzeti Népegészségügyi Központ szennyvízmintákon végzett előrejelzései, amelyek pontosan mutatták a közeljövőre vetítve, hogyan alakulhat a fertőzöttség.

Az európai országok is különböznek

Európában az esetszámok a csúcsokra ugrottak, de országonként jelentős különbségek vannak. Ezt több tényező is magyarázza. Az egészségügyi intézményrendszer, a tesztelési és az ápolási kapacitások mellett a közegészségügyi intézkedések betartásán is sok múlik.

Nagy különbségek vannak egyes országokon belüli is a távolságtartási és a maszkviselés szabályainak betartásában és társadalmi csoportok között is nagy eltérések mutathatók ki. Emellett a földrajzi elhelyezkedés is befolyásoló tényező

A melegebb éghajlat előnyei

A kontinens déli részén az éghajlat lehetővé teszi a kültéri rendezvényeket, amely szintén egy védő faktor.

Az irodavezető szerint sok múlik a lakosság demográfiai korösszetételén is és az idősebb korosztály életkörülményein.

„Az első hullám idején a tapasztalat azt mutatta, hogybiztonságosabb saját otthonban élni, mint idősotthonban" – mondta.

Úgy vélte, hogy az alábbi tényezők miatt nagyon körültekintően kell eljárni, amikor egyes országok fertőzési adatait vetjük össze egymással.

hirado.hu - Kossuth Rádió