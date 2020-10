Petícióban kérik Ferenc pápát, hogy korrigálja kijelentését

2020. október 25. 01:08

Szerda óta folyamatosan terítéken van Ferenc pápa kijelentése, amelyet egy most bemutatott, róla elnevezett és munkásságát feldolgozó dokumentumfilmben tett, s amelyben a homoszexuálisokról szólt. A LifePetitions oldalán most nagy erejű aláírásgyűjtés kezdődött, amelyben többségükben katolikus hívek kérik az egyházfőt, tisztázza és helyesbítse álláspontját.

Jelentős vitát generált Magyarországon is Ferenc pápa kijelentése, amelyet egy, a hét folyamán Rómában bemutatott dokumentumfilmben tett. A film világhírűvé vált jelenetében a katolikus egyház feje a homoszexuálisokról szólva az alábbiakról beszél:

„A homoszexuálisoknak joguk van arra, hogy egy családhoz tartozzanak, annak részei legyenek. Isten gyermekei, és joguk van egy családhoz. Senkit nem szabad kivetni vagy nyomorulttá tenni emiatt.” Az idézet ezen első felét gyakorlatilag senki nem vonta kétségbe, az teljes egyezést mutat a katolikus egyház tanításával.

A második fele azonban annál inkább vitatottá vált. Ebben Ferenc pápa úgy fogalmazott, „meg kell alkotnunk, az a polgári együttélésről szóló törvény. Ily módon jogilag rendeződik a kérdésük”.

Amint arra lapunk is felhívta a figyelmet, e második kijelentés nem harmonizál az egyház hivatalos tanításával. Teológusok emlékeztetnek: a pápai megnyilatkozások között különbséget kell tenni, a dokumentumfilmben pedig az egyházfő magánvéleménye hallható, amely nem változtatja meg a hivatalos és fennálló katolikus tanítást.

A kijelentést ennek ellenére látják sokan aggályosnak. A LifePetitions oldalán most nagy erejű petíció indult, amelynek megfogalmazói arra kérik Róma püspökét, vonja vissza, de legalábbis tisztázza és helyesbítse álláspontját (amelyet már Buenos Aires érsekeként is megfogalmazott). A kezdeményezők emlékeztetnek: a pápának tisztáznia és helyesbítenie kell ezeket az észrevételeket, amelyek ellentétesek az egyház örökös tanításával, még élő elődje, XVI. Benedek emeritus pápa tanításával is.

Idézik Reymond Burke bíboros nyilatkozatát, amelyben a főpásztor kifejtette: „a legmélyebb szomorúság és sürgető lelkipásztori aggodalom forrása, hogy a sajtó által ekkora hangsúllyal közölt és Ferenc pápának tulajdonított magánvélemények nem felelnek meg az egyház állandó tanításának, ahogyan azt a Szentírás és a Szent Hagyomány kifejezi”.

A kéréshez ezidáig közel 12 ezren csatlakoztak.

vasarnap.hu