Áthidaló megoldásként egységkormány alakul Szerbiában

2020. október 25. 13:41

Az áprilisban elhalasztott, majd június 21-én megtartott szerbiai parlamenti választások után gyors kormányalakítást ígértek, és valóban arra is lehetett számítani, hiszen Alekszandar Vucic államelnök pártja kétharmados többséget szerezve egymaga is kormányképessé vált. Ehhez képest elég nehézkesen alakul a kormány, melynek összetétele valószínűleg csak október utolsó napjaiban válik ismertté. Az már kiderült az államfő bejelentéséből, hogy egységkormány alakul, de legkésőbb 2022. április 3-ig idő előtti parlamenti választásokat írnak majd ki.

Az államfő – egyben a hatalmi párt elnöke is –, az új kormány egyik legfontosabb célkitűzéseként a bűnszervezetekkel való leszámolást tűzte ki.

A fejlemények azt jelzik, a kormánytagok kinevezésekor az volt a cél, hogy akit csak lehet, bevonjanak a hatalom gyakorlásába, elsősorban a koronavírus-járvány okozta gondok megoldása érdekében, de égetően fontos lenne a koszovói kérdés rendezése és az európai uniós integráció felgyorsítása is. A fejlemények azt jelzik, az államfőnek sikerült az együttműködés fontosságáról meggyőzni a parlamentbe bekerült szerb pártok képviselőit, így ellenzékben csak a kisebbségi bosnyák és albán pártok maradnak, a Vajdasági Magyar Szövetség, ahogyan az előző mandátumban, úgy most is államtitkári pozíciókat kaphat. Ezt Pásztor István, a VMSZ elnöke is megerősítette.

Korábban sokáig találgatták a szerbiai médiumokban, hogy koalícióban maradnak-e a Szerbiai Szocialista Párttal, mely Milosevics egykori szerb elnök nevéhez köthető, és a párt mostani elnöke, Ivica Dacsics külügyminiszterként tevékenykedett. A dilemma azonban eloszlott, amikor Dacsicsot megválasztották az új parlament házelnökének. Ezt sokféleképpen magyarázzák, hiszen egyesek szerint még magasabb pozícióba került, mások szerint valójában csak elegánsan tették félre. Hogy a szerb külpolitikában lesznek-e változások, azt a jövő történései fogják megmutatni. Dacsics lehetséges utódjaként emlegetik Nikola Szelákovicsot, aki az elnök kabinetfőnöke. A külpolitikában pedig lehetnek változások, de a Magyarországgal kialakított és ápolt jó viszony valószínűleg megmarad, sőt annak továbbépítése várható.

Dacsics egyik alelnökévé pedig a VMSZ politikusát, Kovács Elvirát választották.

A most alakulóban lévő szerb nemzeti egységkormány egy rendhagyó politikai megoldásnak tűnik, amelyre szükség is van egy ilyen rendkívüli helyzetben. Hosszú távon azonban az sem „természetes”, hogy ne legyen ellenzék a parlamentben, nyilván ezért tervezik csupán másfél évre most a kormányzást.

Ideiglenesen most Ana Brnabics régi-új kormányfő látja el a külügyminiszteri teendőket is. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a tervek szerint október 28-án látogat Szerbiába, és Dacsics már nem tudja hivatali kollégaként fogadni őt, de nem kizárt, hogy frissen kinevezett házelnökként is találkozik majd vele. Elemzők szerint ennek is külön üzenete és egyben jelentősége lenne, hiszen a szocialista politikust tartják a hatalmon lévők közül a leginkább oroszpártinak.

Tóth Péter (Vajdaság)

