Halottak napja - Az őszi bronzos és mályva színű krizantém a legkeresettebb

2020. október 25. 23:33

Egy hét múlva mindenszentek ünnepe és halottak napja. A temetők és a virágüzletek már készülnek, a legtöbben ezekben a napokban veszik meg a mécseseket és a virágokat, mások viszont kihasználták a hosszú hétvégét és már most felkeresték elhunyt szeretteik sírhelyét. A járványhelyzet miatt talán még jobb is, ha nem mindenki egyszerre látogat ki a temetőkbe. Merthogy ott is fontos a távolságtartás és a maszkviselés – közölte az M1 Híradója.

Virágokat ültetnek és sokan beszerezték már a mécseseket és ki is rakták a sírokra. Léteznek olyanok amelyek, akár 2- 3 napig is égnek. Már ezen a hétvégén is sok virág fogyott, de egy egri virágboltban arra számítanak, hogy a következő napokban még nagyobb lesz a roham.

A krizantémek közül az őszi bronzos és mályva színűek a legkeresettebbek. Egy bajai temető bejáratánál is többféle virág kapható. Sokan rendezik és tisztítják ott is a sírokat.

A Bács-Kiskun megyei városban hat temetőt működtetnek. Ott már felkészültek a látogatók fogadására. Sűrűbben szállítják a hulladékot, lenyírták a füvet és eltakarítják a leveleket. Az üzemeltetők mindenkit maszkviselésre kérnek. A temetők nagy része mostantól meghosszabbított nyitvatartással működik.

Budapesten, a Fiumei út sírkertben is már nagyobb volt a forgalom a hétvégén a megszokottnál, de még nem volt tömeg. A járvány miatt a fővárosi temetőirodákban kötelező a maszk és a kézfertőtlenítő használata.

Az ügyféltérben korlátozzák a bent tartózkodók számát, de sorban állás közben is be kell tartani a másfél-két méteres távolságot. Budapesten az idén elmaradnak az ilyenkor szokásos közös megemlékezések, de csütörtöktől vasárnapig minden temető hosszabb ideig, 7 és 20 óra között lesz nyitva.

hirado.hu - M1