Blokkolja a balatoni kerékpárút építését a baloldal

2020. október 25. 23:43

A baloldal szeret kerékpárutakat létrehozni, de ha a kormány finanszírozásában létesülne egy, azt blokkolja. Biatorbágyon most torpedóznak meg egy már 2013 óta tervezett és 2018 őszén az önkormányzat által is elfogadott beruházást.

Évek óta a kerékpárosok rendelkezésére áll a Velencei-tó körüli kerékpárút, amely sokaknak jelent kellemes kikapcsolódást tavasztól őszig. Kormányzati célkitűzés, hogy Budapest és a Balaton között is létre jöjjön egy út, amelyen a kerékpárosok védetten, biztonságban tudnak közlekedni.

Jó lenne Budapestről így eltekerni a Balatonig. Vajon Biatorbágyon elakadunk majd? Fotó: Magyar Nemzet-archív

A beruházáshoz a hatástanulmányokat 2013 és 2017 között készítették el. Az elképzeléseket először 2014 februárjában mutatta be egy megbeszélésen a lakosságnak az önkormányzat, és ettől kezdve minden dokumentum felkerült a város honlapjára; ezek ma is megtekinthetőek. A helyi sajtó folyamatosan hírt adott a tervezésről, majd annak befejeztével, 2018-ban lakossági fórumon mutatták be a Nemzeti Infrastruktúr-fejlesztő Zrt. által elkészített terveket, amelyeket egyébként olyan szervezetek is véleményeztek, mint a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület és a Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület.

– Fontosnak tartom elmondani, hogy a kerékpáros-szervezetek elfogadhatónak találták a nyomvonal kijelölését – mondta a Magyar Nemzetnek Tarjáni István polgármester. – Egyetlen kérdésben nem lehetséges a legoptimálisabb kialakítás: nem lehetséges mindkét oldalon egy-egy irányazonos kerékpársávot kialakítani, hanem csak az úttest egyik oldalán lesz egy kétirányú sáv. De ez is védett és biztonságos lesz.

Megtörtént tehát a lakosság többszöri tájékoztatása, az egyeztetés a szakmai szervezetekkel, így végül 2018 szeptemberében Biatorbágy képviselő-testülete végleg jóváhagyta a terveket.

A munkálatok idén ősszel kezdődtek meg, de máris le kellett állni velük. Néhányan most kaptak észbe, hogy a kerékpárút ellen kellene szavazni. Dobi János helyi lakos július 31-én beadványt szerkesztett, és ehhez aláírásokat is gyűjtött, azt kérve, állítsák le az építés előkészületeit a Viadukt után a Szabadság út–Nagy utca teljes szakaszán, majd egy lakossági vita keretében jelöljenek ki új nyomvonalat. A baloldali média bevonásával rövid időn belül sikerült a lakosságot megijeszteni és hiszterizálni, amelynek következményeképpen van, aki úgy gondol az épülő kerékpárútra, mint az anarchia kezdetére a városban. Ha belepillantunk az október 22-én rögzített újabb lakossági fórum felvételébe, azonnal láthatjuk, hogyanl próbálnak a vitatkozók eredményt elérni.

Aggályok A főút melletti ingatlanok tulajdonosai attól tartanak, hogy azon az oldalon, ahol a kerékpársáv létesül, a ki- és beálláskor az autók veszélyeztetik majd a kerékpárosokat. A valóság Tarjáni István polgármester szerint ha a helyi népszavazás a kijelölt nyomvonal ellen dönt, akkor a balatoni kerékpárút csak Budapesttől Biatorbágyig, illetve Biatorbágytól tovább tud megvalósulni. Az utat használó kerékpárosoknak azonban így is át kell menniük a városon, nagy valószínűséggel a főúton. Tehát a helyzet csak rosszabb lesz, hiszen a biciklisek nem védett útvonalon haladnak majd.

– Az egész kezdeményezést az teszi furcsává, hogy az országos politikából ismert személyiségek is bekapcsolódtak – mondta Tarjáni István. – Szél Bernadett, Keller László igyekszik megmondani föntről, hogy miként legyen Biatorbágyon. Vagyis már megint nem szakmai kérdésekről beszélgetünk, hanem politizálunk.

A lakossági fórumon a nyomvonal elfogadása ellen lobbizók népszavazás kiírását követelték. Erre január végén, február elején kerülhet sor, ha a kérés gyorsan végigfut a rendszeren. A népszavazásig a kivitelező nem végez munkálatokat a területen.

Az épülő kerékpárút előnyei Biatorbágyon A Szabadság utcán a még meglévő nyílt szikkasztó árkok megszűnnek, zárt rendszerű csapadékvíz-csatorna épül ki. A Szabadság út kiépített parkolósávos, kiemelt szegélyes kulturált környezete, rendezett külleme, valamint a kerékpárút jelenléte miatt szükséges további gyalogátkelők, forgalomlassító közlekedésbiztonsági tereptárgyak nagymértékben lelassítják majd a gépjárművek sebességét. Az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt a járdát használó rolleresek és kerékpárosok száma a Szabadság úton és a Nagy utcában. A kerékpárút kiépítésével az a forgalom rendezett környezetben és szabályozottan tud majd haladni. Növekedni fog a kerékpárhasználat, ezzel párhuzamosan csökkenni a rövidebb céltávú helyi gépjárműhasználat.

