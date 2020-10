Élénkítheti a turizmust az MTV European Music Awards-gála

A turizmus élénkülését várja az MTV European Music Awards 2020 Show-tól Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró, aki az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában hangsúlyozta: egymilliárd ember láthatja Budapest értékeit.

A szakértő azt mondta, a régió most először ad otthont a világhírű könnyűzenei eseménynek a november 8-i, Budapestről és Londonból jelentkező virtuális műsorral.

Felhívta a figyelmet arra, hogy várhatóan egymilliárd néző követi figyelemmel a díjátadót, amelynek Palvin Barbara szupermodell lesz az egyik műsorvezetője.

Egyelőre annyit lehet tudni, hogy négy ikonikus helyszínt mutatnak be, emellett az országimázst is növeli egy ilyen volumenű rendezvény – mondta Kiss Róbert Richárd.

A nézők jelentős része abból a fiatal korosztályból kerül ki, amelyik szeret utazni, és ha a koronavírus-járvány lecsengése megengedi, útra kelhetnek, ellátogathatnak Magyarországra – emelte ki. Emlékeztetett: a járvány előtt, 2018-ban és 2019-ben csúcsokat döntött a Magyarországra érkező turisták száma.

Szentkirályi Alexandra: November 8-án hazánkra figyel a világ

Magyarország és London is házigazdája lesz a világ egyik legjelentősebb zenei díjátadó gálájának, az MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2020 Show-nak november 8-án. A turizmus újraindulásakor egy ilyen nagyszabású esemény megrendezése Magyarországnak nagyon előnyös lehet, hiszen a világ nagyvárosai egyre kiélezettebben küzdenek egymással a nemzetközi figyelemért – mondta az Origó.hu-nak Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, aki arról is beszélt, hogy mit jelent az MTV EMA 2020 Show Magyarország és Budapest számára, illetve hogy milyen turisztikai hatásai lehetnek a díjátadó gálának. A kormányszóvivő szerint 2021 elejére készen kell állnia az országnak, mert amikor újraindul a turizmus, akkor jó, ha Magyarországnak versenyelőnye van: a régióban hazánk lesz az első olyan ország, ahol ezt az eseményt megrendezik.

– Az MTV EMA több mint 25 éves múltra tekint vissza, a gálákat pedig közel kétszáz országban követik, és akár egymilliárdan is figyelhetik élőben vagy felvételről ezt az óriási show-műsort. Így alkalom adódik arra, hogy olyan emberek is felfedezzék hazánkat, akik eddig nem ismerték Magyarország nevét, és a műsort követően esetleg úgy döntenek, ellátogatnának hozzánk. Hiszünk abban, hogy közülük sokakat megfognak majd a Magyarországról látott képsorok, és úgy döntenek, érdemes megnézni hazánkat a saját szemükkel is – mondta Szentkirályi Alexandra.

Mivel az idei díjátadó a járvány miatt virtuális lesz, a kormányszóvivő szerint ez Magyarország szempontjából azt jelenti, hogy vidéki helyszíneket, valamint Budapestet is be tudják mutatni a műsor alatt; a virtuális rendezés pedig előnyös is lehet, hiszen a járvány miatt várhatóan többen lesznek majd a képernyők előtt, mint a korábbi években.