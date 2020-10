Minimálisan gyengült a forint

2020. október 26. 09:46

Minimális gyengüléssel kezdi a hetet a forint az euróval szemben, így lassan felfelé távolodik a 365-ös szinttől a jegyzés. Ez azért lényeges, mert innen továbbra is csak egy kis lépés a 370 közelében lévő történelmi csúcs az árfolyamban.

Hétfő reggel 365,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a péntek esti árfolyamnál. Vagyis a magyar deviza továbbra is nagyon közel van március végén látott történelmi mélypontjához 370 közelében, a mostani szintről egy százalék körüli gyengüléssel már új mélypontot látnánk a forint esetében. Éppen ezért a következő időszakban is meghatározó lehet a nemzetközi hangulat alakulása, illetve az MNB esetleges jelzései, például a csütörtöki egyhetes betéti tender. A dollárral szemben most 308,76 körül járunk, míg az angol font 401,66 forintba kerül.

portfolio.hu