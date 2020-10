Tüdőgyulladással került kórházba Csepel polgármestere

2020. október 26. 10:55

Nem javult, sőt, rosszabbodott Borbély Lénárd állapota, amióta koronavírusos megbetegedést diagnosztizáltak nála – számolt be a koronavírussal való küzdelméről a polgármester. – Szombat este már alig tudtam levegőt venni, és így már a beszéd sem nagyon ment. Ki kellett hívni a mentőt és kórházba kerültem. Itt kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladást kaptam, az immunrendszerem összeomlott, és a véroxigén szintem folyamatosan csökken – írta bejegyzésében Csepel polgármestere, aki hozzátette, jelenleg oxigénnel segítenek neki, de ezek a napok meghatározók lesznek a további kezelést illetően.

A polgámester posztjában közölte, „39 éves vagyok, minden hétköznap sportolok, sokszor hétvégén biciklizni járok, folyamatosan vitamint szedek. Akik körülöttem vírusosak lettek, mindenki könnyedebben vészeli át. Sokkal idősebben is. Ennek persze nagyon örülök! Azt viszont nem gondoltam volna, hogy velem ez történik. Tartottam a koronavírustól, de nem féltem tőle”. Borbély Lénárd arra kér mindenkit, hogy tartson be minden kormányzati óvintézkedést, leginkább a saját érdekében, mert személyes példája is jól mutatja, hogy a koronavírus nem válogat és a betegség nagyon alattomos.

