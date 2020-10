Dömötör Csaba: A baloldal az elhunytakra épít kampányt

2020. október 26. 12:27

Nehéz elmagyarázni, hogy ugyanaz a vírus tavasszal nem bánt, ősszel pedig bánt – mondta Oláh Lajos a DK képviselője a parlamentben, vádolva a kormánypárti képviselőket, amiért tavasszal nem hordtak maszkot. Oláh Lajos szerint nem igaz, hogy a WHO ajánlásának megfelelően tesztelnek hazánkban, mert öt százalék fölött van hazánkban a pozitív vizsgálatok aránya.

– Önök szeptember óta nem tudják kontrollálni a járványt a WHO szerint sem – mondta a DK politikusa, aki szerint lassan jönnek meg a tesztek eredményei – Önök miatt kell majd lezárni az országot – ostorozta a kormányt, és ingyenes tesztelést követelt. Válaszában Dömötör Csaba államtitkár arról beszélt, hogy százezer főre vetítve 13 ember hal meg Magyarországon, míg Franciaországban 51, az Egyesült Királyságban 67, Belgiumban pedig 92, pedig ezek jóval gazdagabb államok hazánknál.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy a sporteseményeken és a szabadtéri rendezvényeken is kötelező már maszkot viselni, az őszi szünetben fertőtlenítik az iskolákat, már zajlik az ingyenes influenza oltások beadása, valamint az antigén alapú gyorsteszteket is rendszeresítette a kormány. – Önök továbbra is kampányt építenek az elhunytakra – vádolta az ellenzéket Dömötör Csaba, és felszólította a baloldalt, mondják meg konkrétan, milyen szigorításokat javasolnak.

