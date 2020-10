Tíz migránst próbált Ausztriába csempészni egy lengyel férfi

2020. október 26. 16:24

Hétfő reggel a Veszprémi Járásbíróság 30 napra letartóztatásba helyezte azt a 28 éves lengyel férfit, aki tíz illegális bevándorlónak nyújtott segítséget tiltott határátlépésben. A Magyar Nemzet információi szerint az embercsempész egy bűnözéssel foglalkozó banda tagja lehet, sofőrként alkalmazták és ezer euró volt a fizetsége a szállításért. Ez a migránsok által kifizetett összegnek csak a tizede, az embercsempész hálózatok vezetői óriási haszonra tesznek szert, egy bevándorló átjutásáért kérnek el annyit, mint ami a sofőr díja volt. A bűnügyi felderítés szerint ez az összeg nem garancia a célba érkezésre, a kitoloncolt migránst ezért a pénzért háromszor próbálják meg átjuttatni a magyar határokon Európa nyugati részébe. Ha nem sikerül, újra fizetnie kell az embercsempészeknek.

A Várpalotai Rendőrkapitányság járőrei a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársaival együttműködve október 24-én este a 8-as számú főúton, Várpalota-Inota határában állítottak meg egy autót. A kocsit már várták, nem csak a kockázatelemzés módszere alapján vagy véletlenszerű rutinellenőrzésként szemelték ki. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Pécsi Osztályának voltak információi arról, hogy a magyar-horvát határ baranyai szakaszán, a műszaki zár nélküli zöldhatáron határsértőket vett fel egy lengyel rendszámú Citroen. A felderítők szerint a zárt csomagterű kisteherautóba több határsértő is beszállhatott, az autó észak felé indult el, mellékutakon haladva kerülte az autópályákat. A rendőrök szerint Ausztria felé tartott, nagy valószínűséggel Szentgotthárd környékén, egy kisebb erdei úton akarta átlépni a magyar-osztrák határt.

A fiatal lengyel sofőr tíz, magát szír állampolgárnak valló 20-30 év körüli férfit szállított, a migránsok egyikének sem voltak iratai. A szíreket adataik ellenőrzése és nyilvántartásba vétele után – a következő határsértésnél vagy rendőri ellenőrzésnél fényképük és ujjlenyomatuk alapján egész Európában azonosíthatók lesznek – kitoloncolták az országból. A lengyel sofőrrel szemben embercsempészet bűntett miatt eljárás indult a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon, a bíróság elrendelte a szabadságát korlátozó kényszerintézkedést.

A nyomozók szerint a lengyel sofőr csak egy embercsempész hálózat végpontja, az illegális bevándorlók másnak fizettek, más szervezte meg a találkozópontot, a szállítást, más zsebelte be az embercsempészésért kifizetett pénz legnagyobb részét. A felderítők az elfogott sofőrtől lefoglalt telefonok, autójának a forgalomfigyelő kamerák által rögzített haladási irányának adatai alapján próbálnak közelebb jutni a bűnbanda további tagjaihoz. Bár az embercsempészek óvatosak és több telefonkészüléket, adó-vevőt is használnak, az illegális bevándorlóknál talált telefonok adatait is rögzítették a rendőrség informatikus szakértői, keresve azt a közös kapcsolatot, ami a sofőr híváslistáján is szerepelhet.

police.hu, Magyar Nemzet