Gulyás: többletforrás jut a NAK tájékoztatási szolgáltatásának támogatására

2020. október 27. 11:49

A kormány 9,9 milliárd forint plusz forrást biztosít 2023 végéig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) számára a falugazdász-hálózat működtetéséhez és ahhoz a tudásmegosztáshoz, amely szükséges az uniós pályázati források eredményes felhasználásához - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az Országházban tartott sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely ismertette: a kormány döntése alapján 2023-ig meghosszabbítják a NAK által a Vidékfejlesztési programból a tájékoztatási szolgáltatás címen elnyert projektet, a támogatásának mértéke pedig 7,82 milliárd forintról 17,72 milliárd forintra emelkedik. Ez lehetőséget ad arra, hogy a NAK által nyújtott szolgáltatás folyamatosan fennmaradjon, és az agrárium szereplői eredményesen tudjanak élni az európai uniós források lehívásának lehetőségével.



Nagy István agrárminiszter hozzátette, hogy a 2020 utáni időszak egyik sarokpontja marad a tudás átadásának és megszerzésének támogatása. A NAK pénzügyi fenntarthatóságához, feladatainak ellátáshoz nélkülözhetetlen az ehhez szükséges anyagi forrás. Ennek érdekében a kormány további 800 millió forintot csoportosított át.



Nagy István szerint a mostani rendkívüli időszakban, amikor egy világjárvány második hullámával kell szembenézni, hatványozottan fontos, hogy az agrárgazdaság szereplői közös erővel, felelősségteljesen dolgozzanak együtt, és tervezzék a jövőt. Ebben a munkában az agrárkamarára kiemelt partnerként tekint a kormány. Partner egyebek közt abban is, hogy a gazdálkodók igényeiknek megfelelő képzésekben részesülhessenek, naprakész ismereteik legyenek szakmai, agrárpolitikai, valamint szabályozási kérdésekben.



"Ezért is fontos számunkra, hogy 2023 végéig meghosszabbítsuk az agrárkamara által megvalósított tájékoztatási szolgáltatást, amelyhez mintegy 9,9 milliárd forintot biztosítunk. Ez teszi lehetővé, hogy gazdálkodóink a következő évek átmeneti időszakában is zökkenőmentesen jussanak információhoz a mintegy 600 falugazdászból és több mint 220 irodából álló falugazdász hálózaton keresztül" - tette hozzá.



Az agrártárca vezetője kiemelte: ezzel a forrással hozzájárulnak a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, élelmiszer-feldolgozók és a vidéki térségekben kis- és középvállalkozásként működő gazdasági szereplők tájékozottságának, felkészültségének javításához, és ezáltal versenyképességük növeléséhez.



A falugazdász hálózat alapvető szerepet tölt be abban, hogy a gazdálkodók hozzájussanak az uniós támogatásokhoz, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy munkájukat eredményesen végezhessék - mondta Nagy István.



Az agrárminiszter kitért arra is: büszke arra, hogy az elmúlt héten a tagállamok nagy csatában, kompromisszumos megállapodásra jutottak a Közös agrárpolitika 2023-2027 közötti szabályrendszeréről, reformjáról Luxemburgban.



Győrffy Balázs, a NAK elnöke ismertette, hogy a tájékoztatási szolgáltatás projekt során tavaly közel 160 ezer esetben végeztek elektronikus ügyintézést, közel 260 ezer esetben személyes tanácsadást, valamint mintegy 1400 csoportos tájékoztatót tartottak, kiemelten fókuszálva az aktuális szakmai és agrárpolitikai, agrárszabályozási kérdésekre, a hatályos és új jogszabályokra, illetve a támogatási intézkedésekkel kapcsolatos ismeretekre.



Kitért arra is, hogy a magasan kvalifikált és az adminisztratív teendőkben is évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek munkájának köszönhetően az idén a koronavírus-járvány okozta helyzetben a magyar gazdáknak az egységes kérelmek száz százalékát sikerült határidőre beadni, ezáltal időben megkezdődhetett az előlegek kifizetése.

MTI