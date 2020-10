SE-rektor: elhagyhatta a kórházat az első beteg akit remdesivirrel kezeltek

2020. október 27. 16:38

Elhagyhatta a kórházat az első beteg akit remdesivirrel kezeltek - nyilatkozta az egyetem rektora kedden az MTI-nek.

A rektor - egerhirek.hu

Merkely Béla elmondta: eddig nem tapasztaltak súlyos szövődményt azoknál a Semmelweis Egyetemen kezelt betegeknél, akiket a magyar gyártású remdesivir hatóanyagú készítménnyel kezelnek.



A beteg, aki elsőként részesült ebben a terápiában, már otthonában lábadozik - tette hozzá.



Kitért arra, hogy az egyetemen 26 beteg kapta meg a gyógyszert, az intravénásan adott készítmény a vírus szaporodását akadályozza meg, így a szervezet le tudja győzni a fertőzést. A rektor úgy fogalmazott: a remdesivirrel kezelt betegeknél "nagyon optimisták vagyunk".



Azt mondta, a készítményt az oxigénkezelést igénylő betegek kapják, és az időben elkezdett gyógyszeres kezelés egyéb más terápiás lehetőségek mellett - vérplazmakezelés, kortikoszteroidok adása - tud segíteni. Merkely Béla beszélt arról is, hogy a vírusfertőzésen átesett betegek esetében nemcsak az "akut szakasz" legyőzése a fontos, hanem a fertőzés okozta úgynevezett maradványtünetekre is oda kell figyelni. A remdesivirrel kezelt betegek utánkövetése egy évig tart. Merkely Béla kitért arra, hogy a remdesivir október 22-től rendelkezik az amerikai Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) minősítésével. Hozzátette: feltételezhetően a remdesivir hatóanyagú készítmény megkapja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi engedélyét is a széles körű alkalmazáshoz. A magyar betegeket négyes fázisú klinikai vizsgálatokba vonták be, amikor a szer biztonságosságát és tolerálhatóságát vizsgálják - mondta Merkely Béla.

MTI