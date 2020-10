Koronavírus - Milánóban és Nápolyban kritikus a járvány terjedése

2020. október 27. 20:01

A lombardiai sürgősségi osztályok vezetője a tízmilliós tartomány azonnali lezárását sürgette a kórházak telítettsége miatt kedden, miközben a kormány ötmilliárd eurót különített el a korlátozásoktól sújtott vendéglátás megsegítésére.

Guido Bertolini, a lombardiai kórházak sürgősségi osztályainak vezetője úgy vélte, szükségessé vált a régió azonnali lezárása, minden tevékenység leállításával, ahogy az márciusban is történt. Giuseppe Sala milánói polgármester kijelentette, a döntést a következő két hétben hoznák meg, ha a helyzet tovább rosszabbodik.



A járványterjedés ismételt gócpontjának számító Lombardiában regisztrálták ismét a legtöbb új beteget, több mint ötezret egy nap alatt. Második helyen Campania tartomány áll, napi majdnem háromezer esettel.



Walter Ricciardi, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a római egészségügyi tárca szakértője kijelentette, Milánót és Nápolyt azonnal le kell zárni. Ezekben terjed a leggyorsabban a betegség: Milánóban a munkakapcsolatok sűrűsége, Nápolyban az intenzív társadalmi élet miatt. A "legfertőzöttebb" városok között tartják számon Genovát is.



Országosan egy nap alatt 21 994 új fertőzöttet szűrtek, 221 beteg halt meg. Az aktív betegek száma meghaladja a 255 ezret, a halottaké elérte a 37 700-at, kórházban majdnem 14 ezren vannak, több mint 1400-an intenzív osztályon. Az intenzív osztályok kevesebb mint hétszáz beteget tudnak még fogadni a nem Covid-19 betegekkel együtt.



A halottak száma és az intenzív osztályra egy nap alatt bekerült 127 beteg a járvány terjedésének kezdeti, március eleji időszakát idézi. A húsz olasz tartományból nyolc lépte túl az egészségügyi veszélyességi szintet. A Közegészségügyi Intézet (Iss) az idős korosztály védelmét hangsúlyozta megjegyezve, hogy a lakosság egynegyede hatvanöt év feletti.



Hétfőtől lépett életbe a vendéglátóipart sújtó korlátozás, amelynek értelmében a bároknak, presszóknak, éttermeknek este hat órakor be kell zárniuk. Az intézkedések nyomatékosítására Rómában például éjszakára lezárják az ismertebb tereket is, hogy a fiatalok ne tudjanak összegyűlni.



A kormány kedden ötmilliárd eurós csomagot fogadott el a vendéglátás támogatására: a vendéglátóhelyeket március előtti bevételük legalább százötven százalékkal növelt összegével támogatják, de maximum százötvenezer euróig. Havi ezer euróra emelték az idegenforgalomban, valamint a kulturális ágazatban munka nélkül maradtak támogatását. Január 31-ig befagyasztották az elbocsátásokat.



Claudio Muti karmester kijelentésére, miszerint a színházak és koncertérmek bezárása miatt Olaszország zene nélkül szegényebb lesz, Giuseppe Conte miniszterelnök nyílt levélben válaszolt, azt hangoztatta, hogy a korlátozások elengedhetetlenek.



A 330 ezer olasz vendéglátós szerdán országos megmozdulást tart: a milánói dóm előtti teret rakják tele üres tányérokkal. Pénteken a színészek vonulnak utcára.



A Milánóban és Torinóban hétfő éjjel kirobbant zavargások miatt harminchárom embert vettek őrizetbe, köztük tizenhárom kiskorút.



Augusto Zampini atya, Vatikánváros járványfelelőse bejelentette, hogy a svájci gárdisták tizenhárom tagja bizonyult fertőzöttnek. Azt mondta, Ferenc pápa egy hete minden eseményen viseli a szájmaszkot.

MTI