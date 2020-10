NNI: A járvány ellenére is nőtt az embercsempészek és a migránsok száma

2020. október 27. 20:21

Habár tavasszal a koronavírus-járvány miatt - elsősorban a Nyugat-Balkánon bevezetett intézkedéseknek köszönhetően - három hónapra gyakorlatilag leállt az illegális migráció, kétszer annyi embercsempészt és illegális bevándorlót fogtak el eddig Magyarországon a hatóságok, mint tavaly - mondta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája nemzetközi bűnözés elleni főosztályának vezetője az M1 aktuális csatornán kedden.

Boross Zoltán - police.hu

Boross Zoltán közölte: a rossz idő beköszöntével a migránsoknál óriási kereslet alakult ki az embercsempész-szervezetek iránt, amelyek átszállítják őket Magyarországon.



2020-ban, a három hónap kiesés ellenére, 282 csempészt fogtak el Magyarországon. Ők 1645 embert vittek, jellemzően egyterű személyautókban. Ez az előző évinek a duplája - tette hozzá.



Boross Zoltán szerint az embercsempészek jellemzően román, ukrán, szerb és szír állampolgárok, és csak az "ötödik helyen vannak a magyarok", de török, szlovén, német, osztrák, szlovák és cseh embercsempészt is fogtak már el.



Úgy fogalmazott: elsősorban "olajozottan működő bűnszervezetek irányítják" a csempészetet a nyugat-balkáni útvonalon, de "magányos elkövetők" is vannak, akik jellemzően Ukrajnából lépnek be az országba, és a déli határról fejenként mintegy 300 euróért próbálják Bécs felé vinni a migránsokat.



A főosztályvezető emlékeztetett: kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható ez a bűncselekmény, és a magyar bíróságok jellemzően letöltendő börtönbüntetést szabnak ki az embercsempészekre.

Lest vetettek az embercsempész bűnözőknek - police.hu



Az ezredest azzal kapcsolatban kérdezték az M1 aktuális csatorna műsorában, hogy hétfőn öngyilkos lett egy felfegyverkezett embercsempész a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyédnél, miközben a rendőrök elől menekült. Boross Zoltán elmondta: keddre kiderült, hogy a csempész német állampolgár volt, aki öt illegális bevándorlót utaztatott. Hárman elfutottak a helyszínről, őket Ausztriában elfogták.



MTI