Kaczynski a járvány idején szervezett tüntetések vírusrizikójáról

2020. október 27. 20:57

A koronavírus-járvány idején tartott, a beteg magzatok művi vetélését tiltó alkotmánybírósági döntést követő tüntetéseknek sok emberélet esik majd áldozatul - figyelmeztetett kedden Jaroslaw Kaczynski lengyel kormányfőhelyettes. A kormánypárt elnöke a templomok védelmére szólított fel.

"Azok, akik a tüntetésekre buzdítanak, de azok is, akik részt vesznek bennük, általános veszélyt idéznek elő, vagyis súlyos bűntettet követnek el" - jelentette ki kedd este közzétett videoüzenetében Kaczynski, hozzátéve: a hatóságoknak nemcsak joguk, hanem kötelességük is szembeszállni az ilyen cselekményekkel.



A politikus szerint a múlt csütörtöki alkotmánybírósági döntés összhangban van a lengyel alaptörvénnyel. "Az alkotmány fényében más ítélet nem is születhetett" - jelentette ki. Aláhúzta: a döntés megváltoztathatatlan, amíg érvényben van a jelenlegi alaptörvény.



Annál inkább lehetetlen a "kívánság szerinti" (semmilyen törvényi feltétel által nem korlátozott) abortusz, amint ezt a szélsőbaloldal követeli - mondta el Kaczynski, utalva a tüntetéseken, valamint a keddi parlamenti vitában is elhangzott, az abortuszt szabályozó előírások teljes liberalizálását célzó követelésekre.



A politikus a lengyel történelemben példa nélkülinek nevezte, hogy a tüntetések során katolikus templomokat támadnak meg, és arra hívta fel a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt tagjait és támogatóit, hogy vegyenek részt az egyház védelmében.



Kaczynski aláhúzta: Lengyelországban biztosítva van a teljes vallási türelem. "Az egyetlen, Lengyelországban közismert erkölcsi rendszer viszont az egyházé, ennek elutasítása nihilizmust jelent" - tette hozzá. Úgy vélte: az említett nihilizmus az utóbbi napok tüntetéseiben, az egyház elleni támadásokban, a tüntetők vulgarizmusában nyilvánul meg.



A lengyel templomokat "mindenképpen védeni kell" - hangsúlyozta Kaczynski, felszólítva a PiS tagjait és támogatóit, hogy vegyék ki a részüket az egyház védelméből.



Szerinte az utóbbi napok támadásaiban "megfigyelhetők bizonyos felkészülés, sőt talán kiképzés elemei". Mint fogalmazott, olyan támadásról van szó, amelynek célja tönkretenni Lengyelországot, "olyan erők diadalát elérni, amelyek hatalma alapvetően véget vetne az eddigi felfogás szerinti lengyel nemzet történelmének".



"Itt az idő, hogy nemet mondjunk mindarra, ami tönkretehet bennünket" - jelentette ki a pártelnök, hozzáfűzve: mindez az államtól, annak apparátusától, elsősorban azonban az emberektől, az ő elszántságuktól és bátorságuktól függ. "Védjük meg Lengyelországot" - zárta beszédét Kaczynski.



Nyilatkozatát a fő ellenzéki párt, a Polgári Platform elnöke, Borys Budka "gyűlöletkeltőnek" nevezte. A gyűlöletkeltés pedig bűncselekménynek számít, amint "a polgárháborúra való uszítás és a pártalakulatok kihasználása a polgárokkal szembeni támadásokhoz" is - írta Budka a Twitteren.



"Senkinek sem reszket majd a keze, ha eljön az ideje, és állambíróság elé állítjuk (Kaczynskit)" - tette hozzá az ellenzéki politikus. Az állambíróság olyan testület, mely a lengyel tisztségviselők hivatali felelősségét hivatott vizsgálni az alkotmány fényében.



Wojciech Polak lengyel prímás, gnieznói érsek szintén kedd este közzétett nyilatkozatában arra szólította fel a tiltakozókat, hogy "tanúsítsanak tiszteletet a szent helyek iránt", egyúttal azzal a kéréssel fordult a hívekhez, hogy a támadásokra ne agresszióval válaszoljanak.



A lengyelországi városokban csütörtök óta naponta zajlanak több ezer fős tüntetések. A járvány miatt szombat óta tilos öt embernél nagyobb gyülekezéseket tartani. A rendőrség az eddigi tüntetések során figyelmeztetett a tilalomra, de nem oszlatta fel a tömeget.



Kedden az országszerte zajló, Varsóban az esti órákban is tartó tiltakozások kisebb létszámúak voltak az előző napokhoz képest. Szerdára a Nők Sztrájkja nevű feminista mozgalom "Nem megyünk munkába" jelmondattal akciót hirdetett meg. Arra hívták fel az embereket, hogy egy napra vegyenek ki szabadságot, a cégtulajdonosok pedig zárják be üzleteiket.

