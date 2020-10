Potápi Árpád János: Az ukrán állam fordítva ül a lovon

2020. október 27. 21:28

Jelentős ellenszél mellett is komoly magyar sikerek születtek a hétvégén tartott ukrajnai helyhatósági választásokon. Potápi Árpád János történelmi győzelemként értékelte a magyar eredményeket, az ukrán kormány vádaskodására reflektálva pedig kijelentette, hogy a magyar kormánynak az Alaptörvényből fakadó kötelessége a határon túli magyarság támogatása, az Európai Unióba, illetve a NATO-ba igyekvő ukrán állam pedig fordítva ül a lovon.

Ebben az évben több Kárpát-medencei területen zajlottak választások, az általános tapasztalat pedig az, hogy ahol a magyarság összefog, ott nem marad el a siker – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a hétvégi ukrajnai önkormányzati választáson elért magyar eredményeket értékelve. A politikus örömének adott hangot, hogy az adminisztratív reformok és a megváltozott törvényi helyzet ellenére az öt évvel ezelőtti siker újra megismétlődhetett.

Potápi Árpád János a választások eredményeit ismertetve elmondta: az országos részvételi arány Ukrajna-szerte körülbelül 37 százalék volt, viszont a kárpátaljai részvételi arány – a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) jó mozgósítási munkájának köszönhetően – 41 százalék fölött volt. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy tíz pártból nyolc került be a Kárpátaljai Megyei Tanácsba, a KMKSZ pedig várhatóan nyolc képviselőt delegál a megyei tanácsba. Emellett a megyei kistérségek esetében pedig hét helyen – Beregszászban, Nagyberegen, Szürtében, Nagydobronyban, Tiszapéterfalván, Nagybégányban és a Viski kistérségben – sikerült magyarokat juttatni a polgármesteri székekbe.



Hangsúlyozta, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a magyar kormánynak történelmi partnere és szövetségese, akikkel közösen tesznek meg mindent a kárpátaljaiak a szülőföldjükön való boldogulásáért.

Hozzátette, hogy a további együttműködésben bízva minden segítséget felajánlanak a szervezetnek, a megválasztott tisztségviselőknek és minden ott élő magyarnak is.

Az ukrán kormány vádaskodására, miszerint Magyarország beleavatkozik az ukrán belpolitikai folyamatokba, kijelentette: – Nekünk az Alaptörvényből fakadó kötelességünk, hogy a határon túli magyarságot támogassuk. Az államtitkár példaként említette az intézmények felújítását, a kárpátaljai szociális programcsomagot, valamint a Vérke-folyó rehabilitációját – amire a magyar kormány több mint egymilliárd forint támogatást nyújt –, kiemelve, hogy ezekből a támogatásokból nem csupán a magyar emberek részesülnek.

A nemzetpolitikai államtitkár Ukrajnával kapcsolatban úgy fogalmazott: – Az az állam, amelyik az Európai Unióba, illetve a NATO-ba igyekszik, azt gondolom, fordítva ül a lovon, és más irányba kezdett el haladni.

A sajtótájékoztatón Brenzovics László, a KMKSZ elnöke is részt vett, aki az önkormányzati választásokat összegezve kijelentette: jelentős ellenszél mellett, nem túl könnyű helyzetben is komoly sikereket értek el, azok a kísérletek pedig, amelyek a helyi és az országos hatalom részéről a kárpátaljai magyarság megfélemlítését célozták, nem sikerültek. Emlékeztetett, hogy az idei önkormányzati választások az eddigiektől eltérő formában zajlottak, mivel egy adminisztratív reform kellős közepén tartották meg őket, amelynek értelmében a városok és a falvak összevonásával létrehozták a kistérségeket, másrészt pedig többszörösére növelték a járásokat, ami kedvezőtlenül érintette a régió magyarságát. Mindezt egy új, rendkívül bonyolult választási törvény is tetézte – tette hozzá.





A magyar kormány a KMKSZ-szel együttműködve továbbra is mindent megtesz a kárpátaljai magyarság boldogulásáért

Fotó: MTI/Soós Lajos

A magyarság és a magyar képviselőjelöltek helyzetét a folyamatos magyarellenes kampány is tovább nehezítette, de ennek ellenére is jó eredményeket sikerült elérni.

Arról is beszámolt, hogy országosan és megyei szinten a Nép Szolgája pártnak felére csökkent a támogatottsága, valamint előretörtek az úgynevezett regionális pártok, amelyek meglehet csak tiszavirág életűek, hiszen véleménye szerint egy párt csak abban az esetben tud sokáig fennmaradni, ha – akárcsak a KMKSZ – szilárd alapokon áll.

A kárpátaljai politikus a Magyar Nemzet kérdésére kijelentette: a magyar állam nem avatkozott be a választásokba, hanem komoly gesztusokat tettek egész Ukrajnának a különböző támogatásokkal. Az ukránok akciója hálátlanságot fejez ki és a feszültség szítását jelenti, amelynek semmiféle alapja és értelme nincs – zárta szavait.

Elek Nikoletta

