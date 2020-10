Szavazzatok ti is a kéthetes orángután kisfiú nevére

A szavazás tegnap indult, de csütörtökig még voksolhattok, hogy három lehetőség közül végül mi legyen a budapesti állatkert egyik legfiatalabb lakójának neve.

Talán te is olvastad két hete, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykertben augusztusban született orángutánbébinek, Móricnak féltestvére érkezett. A pici az állatkert szerint szintén fiúnak tűnik, és Mórichoz hasonlóan őt is a közönség segítségével szeretnék elnevezni.

Fotó: Fővárosi Állat és Növénykert Facebook-oldala

“Szumátrai orangutánjaink néhány hónap leforgása alatt kétszer is megörvendeztettek minket egy-egy bébivel. Augusztusban Lia nevű nőstényünk adott életet egy kicsinek, október második hetében pedig egy másik orangután anyuka, Jula is világra hozta a gyermekét. A két anya egyébként féltestvére egymásnak, a két gyerek pedig ugyancsak, ráadásul mindkét anyának már korábban is született utódja Állatkertünkben” – írják honlapjukon.

Most Mórichoz hasonlóan a legkisebb orángutánnak is a mi segítségünkkel szeretnének nevet találni. Előzsűrizés során már kiválasztottak három nevet, ezeket bocsátják szavazásra. A három név pedig a következő: Huba, Buda és Naga. Ez utóbbi egy indonéz szó, és sárkányt jelent.

Szavazni ide kattintva lehet, csütörtök éjfélig (igen, ez is villámvoksolás lesz, mint nemrég Móric esetében), az eredményt pedig pénteken teszik közzé. Mi már nagyon kíváncsian várjuk!