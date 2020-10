Újabb lefejezéses terrortámadás Franciaországban, több halott

2020. október 29. 12:40

Legalább három halottja és több sebesültje van annak a késes támadásnak, amely csütörtök reggel történt Nizzában. A tettest, aki még elfogásakor is „Allah akbart" kiáltozott és feltételezhetően iszlamista terrorista indítékkal ölt, elfogták a rendőrök.

Késes támadás történt csütörtökön a dél-franciaországi tengerparti városban, Nizzában, az esetnek három halottja – két nő, egy férfi – és több sérültje van. A támadás helyi tudósítások szerint a helyi Notre-Dame-bazilikában történt. Az egyik áldozat még el tudott menekülni a templomból, de az utcán belehalt súlyos sérüléseibe. A rendőrség megerősítette a támadás hírét és azt tanácsolta az embereknek, hogy kerüljék el a környéket.

A Reuters hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva három halottról számolt be, és arról írt, hogy az áldozatok egyikét, egy nőt állítólag lefejeztek, és hasonlóról számolt be Marine Le Pen jobboldali politikus is. Az AFP francia hírügynökség kormányzati forrásokat idézve két halottról adott hírt.

Gérald Darmanin francia belügyminiszter a Twitter közösségi portálon bejelentette: válságstábot hívott össze a helyzet megvitatására.

Nizza polgármestere ugyancsak a Twitteren azt írta: minden jel arra utal, hogy terrortámadás történt. Christian Estrosi szerint a tettes – akit kórházba szállítottak – az Allah akbar kifejezést hajtogatta, egy helyszíni tudósító szerint még akkor is, amikor a rendőrök elfogták.

„Ami sok, az sok!” – dühöngött Estrosi. „Itt az ideje, hogy Franciaország feloldozza magát a béke törvényei alól annak érdekében, hogy végleg eltörölje az iszlamofasizmust területéről” – tette hozzá.

A BBC World tudósítója arról számolt be, hogy a támadás Nizza vegyes etnikumú negyedében történt, a Notre Dame bazilika közelében, ahol egy mecset és egy zsinagóga is található.

Felhívta a figyelmet, hogy a támadás a muszlimok egyik legfontosabb ünnepén, Allah próféta születésnapján történt.

Emmanuel Macron francia elnök a történtek miatt Nizzába utazik.

Párizsban a parlament úgy döntött, hogy egyperces csenddel fejezi ki szolidaritását az áldozatokkal és hozzátartozóikkal.

A támadás ügyében a terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot terrorista indíttatásból elkövetett gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt.

Az incidensre csaknem két héttel Samuel Paty meggyilkolását követően került sor. A tanárt egy moszkvai születésű csecsen fiatal lefejezte, mert Mohamed-karikatúrákat mutatott diákjainak a szólásszabadságról szóló óráján. A gyilkosság világszerte felzúdulást keltett, és kiélezte a feszültséget a Nyugat és a muszlim világ között.

Nizzában 2016. július 14-én, a francia nemzeti ünnepen kamionnal hajtott az ünneplő tömegbe a tunéziai származású férfi. A támadásban 86-an vesztették életüket, az elkövetőt végül lelőtték.

A feltételezett elkövetőt a rendőrök letartóztatták – jelentette be a polgármester.

