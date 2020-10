Gál Kinga és Hölvényi György is megkapta a NOE-díjat

2020. október 29. 13:38

Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő, miután átvette a NOE-díjat a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) belvárosi központjában tartott ünnepségen 2020. október 29-én. MTI/Mohai Balázs

Gál Kinga fideszes és Hölvényi György KDNP-s európai parlamenti képviselők is megkapták idén a NOE-díjat a családokért, kiemelten a nagycsaládokért végzett rendkívüli, áldozatos munkájukért.

A csütörtökön, Budapesten, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) központjában tartott ünnepségen Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke azt hangsúlyozta: különösen a jelenlegi járványhelyzetben, az élet egyre nagyobb része zajlik a virtuális térben. Bár magas szintű az információ áramlása, sokan mégsem ismerik az Európai Parlament (EP) munkáját.

A NOE viszont tudja, hogy az EP munkájának napról-napra nő a jelentősége, a súlya. Sok esetben az EP-ben dőlnek el olyan dolgok, amelyek a magyar családok életét is befolyásolják.

Gál Kinga és Hölvényi György ha kellett, felléptek és a családok érdekeit védték, az Európai Parlamentben a magyar családok érdekében végzett munkájukkal kiérdemelték a NOE-díjat - tette hozzá az egyesület elnöke.

A NOE elnöke azt is elmondta: a NOE-díjat - ami az egyesület legmagasabb szintű elismerése - a többi díjazottnak szeptember elején adták át.

Joó Kinga, a NOE elnökhelyettese méltatásában kiemelte: mindkét politikusnak köszönhető, hogy a NOE elnyerte az Európai Polgár Díjat.

A fideszes képviselőről azt mondta: Gál Kinga folyamatosan képviselte a családok, nagycsaládok érdekeit. Felszólalásaival folyamatosan napirenden tartotta a családok ügyét, a magyar családok érdekében tett erőfeszítései kimagaslóak.

Gál Kinga nagy megtiszteltetésnek nevezte az elismerést. Hozzátette: a munka ezzel nem ér véget. Kiemelte: a mostani helyzetben is látni, "a család segít, összefog és véd".

A fideszes képviselő megígérte: továbbra is küzdenek és folytatják mindazt, ami az egyik legfontosabb feladatuk, hogy megértessék az "elönzősödő" Európával, hogy a család fontos, a család a jövő.

A Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjét méltatva Joó Kinga azt mondta: Hölvényi György EP-képviselőként több alkalommal konferencia szervezésével járult hozzá a NOE által képviselt ügyek népszerűsítéséhez. A családi érdekek érvényesítésében, a hazai családpolitika eredményeinek uniós szintű megismertetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Hölvényi György az elismerést megköszönve azt emelte ki: a család minden társadalomnak, a társadalmi létezésnek az alapja, "olyan mint a levegő". Európában viszont a "jólét nagy világában" ezt mégsem érzik fontosnak.

A képviselő elismerően szólt a NOE hosszú évek óta tartó munkájáról is, s azt mondta: ahol ennyien, ilyen tudatosan építkezve dolgoznak a családok érdekeiért, az a politikusoknak is nagyobb felelősséget jelent. Egy fontos feladatként azt hangsúlyozta: nemcsak a meglévő családokat, hanem a családot tervező fiatalokat is meg kell szólítani.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult. Az egyesületnek csaknem 15 ezer család a tagja. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl - melynek középpontjában a házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete áll - ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.

