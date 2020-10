Napsütéses és borús idő is lesz a hétvégén

2020. október 29. 16:47

A hétvégén is változékony lesz az égkép: napsütéses és borús időre is készülni kell. A hőmérsékletben egyelőre nem lesz jelentős változás, de november elsején néhol gyenge fagy is lehet hajnalban - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken az ország nyugati kétharmadában többnyire erősen felhős vagy borult lesz az idő. Az északkeleti, keleti megyékben viszont akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Elszórtan - nagyobb eséllyel a Dunántúl északi részén, majd estétől északkeleten - valószínű gyenge eső. A minimumhőmérséklet többnyire 3-9 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb lehet a hajnal. A nappali maximumok 9-14 fok között alakulnak.

Szombaton eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északkelet felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható eső. Zápor is előfordulhat, legnagyobb eséllyel a keleti megyékben. Napközben erős lesz a szél, de estére jelentősen mérséklődik a légmozgás. A leghidegebb órákban 6-12 fok lesz. A legmagasabb hőmérséklet 13-19 fok között várható.

Vasárnap, november elsején hajnalra több helyen köd képződhet, amely lassanként feloszlik. Ezt követően a legtöbb helyen kisüt a nap. Este a Dunántúl északi részén néhol eleredhet az eső. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2-10 fok között alakul, de északon, északkeleten néhol már gyenge fagy is lehet. Napközben 9-15 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.

MTI