Koronavírus - Schanda: egyes cégek nyerészkedni próbáltak a teszteken

2020. október 30. 13:12

Október elején országos fogyasztóvédelmi vizsgálat indult, amely azt mutatta ki, hogy egyes cégek nyerészkedni próbáltak a PCR-teszteken - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Az államtitkár - kdnp.hu

Schanda Tamás felidézte, hogy már több mint egymillió mintavétel történt. Ezek többsége ingyenes volt, hiszen csak azoknak kell fizetniük, akik saját elhatározásból teszteltetik magukat.



A kormány azért vezette be a 19 500 forintos hatósági árat a PCR-tesztre, hogy egyetlen cég se tudjon nyerészkedni a járványon, sajnos azonban nem így történt - mondta.



Budapesten még zajlik a vizsgálat, a 19 megye kormányhivatalai azonban már elkészültek vele. Eddig 81 szolgáltatót ellenőriztek, és 20-nál tapasztaltak gondot, azaz minden negyedik cég jogsértő módon járt el - közölte az államtitkár.



Átnéztek 100 honlapot, ezek közül 14-et találtak problémásnak.



Helyszíni ellenőrzésből 57-et, telefonosból 83-at végeztek.



A 20 jogsértő cég közül 14-gyel szemben indult fogyasztóvédelmi eljárás. Ennek oka, hogy több vállalkozás együttműködőnek bizonyult, és már az ellenőrzéskor azonnal pótolta a hiányosságokat. Három cégre már most bírságot szabtak ki, mivel nem orvosolta a jogsértést: nem 19 500 forintért érhető el a teszt vagy nem egyértelmű az árak feltüntetése.



A kormány a későbbiekben is szigorúan lép majd fel azok ellen, akik nyerészkedni próbálnak a járványon - hangoztatta Schanda Tamás.



MTI