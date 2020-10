Együttműködik a Rákóczi Szövetség és a Békéscsabai Szakképzési Centrum

2020. október 30. 15:12

Együttműködési megállapodást írt alá pénteken a Rákóczi Szövetség és a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) a békéscsabai Nemes Tihamér Technikum és Kollégiumban, ahol II. Rákóczi Ferenc tiszteletére mellszobrot avattak, és a nemzeti összetartozást szimbolizáló emlékfát ültettek el.

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott beszédet mond II. Rákóczi Ferenc mellszobrának avatásán Békéscsabán 2020. október 30-án. MTI/Rosta Tibor

Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott beszédében hangsúlyozta: a hazafiasság és a hazaszeretet a kulcsa a jövőnek, csak így tud a világ magyarsága a következő száz évben is "valóban egy nemzetként együttműködni". A Rákóczi Szövetség ezt a célt segít elérni - húzta alá.



A magyarság szabadságszerető, hitében erős, tenni akaró nép - mondta, hozzátéve, hogy a trianoni békeszerződés után száz évvel, a nemzeti összetartozás évében a legfontosabb, hogy "meghaladjuk a 20. századot, új jövőt teremtsünk". Európának is újra kell definiálnia magát, újra kell fogalmaznia jövőjét - jegyezte meg.



A Túri Török Tibor szobrászművész által készített II. Rákóczi Ferenc-mellszoborról szólva a miniszterelnöki megbízott azt mondta, intse arra a technikumban tanuló több mint hétszáz diákot, hogy "maradjon mindig magyar és vigyázzon a nemzetre".



Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója elmondta, intézményükben két hete alakult meg a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezete, amelyhez máris 135 diák és kolléga csatlakozott. Fő céljuk, hogy a kárpátaljai szakképző intézményekkel már meglévő kapcsolatot tovább építsék, a tanulók kölcsönösen megismerjék és segítsék egymást.



A csaknem hatezer diákot tanító BSZC tagintézményeiben a pedagógusok hitvallása az, hogy a szakmai felkészítésen túl a felnövekvő ifjúság nemzettudatának erősítése és a sokoldalú személyiségfejlesztés is fontos cél - mondta.



A főigazgató szólt arról is, hogy Trianon következményei, valamint a Benes-dekrétumok különösen érzékenyen érintették Békés megyét. Az 1947 áprilisában elkezdődött lakosságcsere is - amelyben a dél-alföldi szlovákoknak és a mátyusföldi magyaroknak, 7616 embernek kellett elhagynia lakóhelyét - Békést érintette legnagyobb számban - fejtette ki.



Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke emlékeztetett, szervezetük 1989-ben jött létre, főként felvidéki kötődésű emberek alapították, akik közül sokan Békésben éltek. Békéscsabán felnőtt szervezetük is van, és a helyi evangélikus gimnáziumban is van szervezetük - tette hozzá.



A napjainkban harmincezer tagot számláló Rákóczi Szövetség - amely mintegy ötszáz Kárpát-medencei helyszínen, mintegy háromszáz középiskolában van jelen - fő célkitűzése a határon túl élő családok számára a magyar nyelv és kultúra továbbadása, a magyar iskola választásának támogatása - fejtette ki.



Herczeg Tamás (Fidesz) országgyűlési képviselő szavai szerint a Rákóczi Szövetség segít a határon túli magyaroknak "visszaadni a nemzethez tartozás hitét".

MTI