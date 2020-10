Az elmúlt öt évben negyedszer támadtak katolikus templomra Franciaországban

A nizzai Notre-Dame-bazilikában három áldozatot követelő iszlamista támadás a negyedik alkalom volt az elmúlt öt évben, hogy egy dzsihadista merénylő katolikus templomot választ célpontul.

A Le Monde című francia napilap által megkérdezett katolikus vezetők és gondolkodók egyöntetűen elítélték, hogy egy vallás és Isten nevében követnek el keresztények ellen támadásokat, ugyanakkor nem bírálták az iszlámot.

A francia püspöki konferencia (CEF) közleményében kiemelte, hogy a csütörtökön meggyilkolt emberek "egy ellenséges jelképet testesítettek meg" a gyilkos számára, ugyanakkor arra kérte a híveket, hogy ne engedjenek a félelemnek "az áruló és vak fenyegetéssel szemben".

Miközben Michel Aupetit párizsi érsek közleményében úgy vélte, hogy "keresztények fizetik a legnagyobb árat a gyűlöletért és a barbarizmusért", Dominique Lebrun, Rouen érseke a La Croix című katolikus napilapnak adott interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a "felháborodás nem kíméli meg a katolikusokat sem", ő viszont azért imádkozik, hogy ez az érzés ne legyen uralkodó.

"Nem kizárólag minket céloznak, más vallásokat is, és a nemzet más jelképeit is: az iskolát, a rendőri erőket és még a nemzeti ünnepet is. Nem gondolhatjuk azt, hogy mi vagyunk a célpontban" - mondta a katolikus vezető.

Jean-Pierre Filiu, a párizsi Politikatudományi egyetem, a Sciences Po tanára szerint egymás között "a dzsihadisták a keresztényekről csak mint keresztesekről beszélnek" a középkori keresztes hadjáratokra utalva.

"Számukra a keresztény célpontok stratégiai célt jelentenek. A templomokra támadva a dzsihadisták a kereszteseket arra akarják rábírni, hogy indítsanak hadjáratot a nem dzsihadista muzulmánok ellen azért, hogy azok utána feléjük forduljanak. A templomok, mint más egyéb célpontok a távoli ellenség jelképei.

Így próbálnak meg a dzsihadisták mindenkit az összes muzulmán ellen fordítani" - vélte a politológus.



MTI