Az MVM megvásárolta Csehország egyik legnagyobb energiakereskedőjét

2020. október 30. 16:44

Az Európai Bizottság jóváhagyását követően lezárult az a tranzakció, amelynek révén az MVM Zrt. megvásárolta az innogy Ceská republika a.s.-t, amely több mint 1,6 millió lakossági és vállalati ügyfelet lát el energiával - tájékoztatta az MVM pénteken az MTI-t.

Közleményük szerint ez valódi mérföldkő az MVM regionális terjeszkedési stratégiájában. A pénteken lezárt tranzakcióval az MVM Zrt. 100 százalékos tulajdonába került innogy Česká republika a.s. Csehország első számú földgázkereskedője, jelenléte egyre erősebb a villamosenergia-kereskedelem piacán is.



A tranzakció magában foglalja a cég kapcsolt energiatermelési eszközeit, valamint nagykereskedelmi és e-mobilitási portfólióját is.



A cseh piac egyik kiemelkedő szereplőjének tulajdonosaként az MVM tovább erősíti pozícióját a közép-kelet-európai energiapiacon, illetve erős hátteret és folytonosságot biztosít a cseh innogy és ügyfelei számára, akik továbbra is a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokra számíthatnak - hangsúlyozta Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója a közlemény szerint.



Hozzátette: a cég vezetésével azon fognak dolgozni, hogy feltérképezzenek és kiaknázzanak olyan új szinergiákat, amelyeknek köszönhetően tovább tudják fejleszteni az innogy-t Csehországban, és támogatják az MVM egyre meghatározóbb szerepét a régióban.



Tomás Varcop, az innogy Ceská republika a.s vezérigazgatója kiemelte: az MVM-mel közösen termékeiket és szolgáltatásaikat is tovább tudják fejleszteni, az MVM mindehhez stabil hátteret és új lehetőségeket biztosít. Az MVM révén új tevékenységekkel bővülhet üzleti portfóliójuk, a többi között a villamosenergia-termelés, az európai nagykereskedelmi piacok, a földgáztárolás vagy az LNG területén - jelezte.

Varcop - denik.cz



A felek 2020. július 10-én írtak alá adásvételi megállapodást az ügyletről, amelyet az Európai Bizottság jóváhagyása után zártak le. A cseh innogy ügyfelei számára semmilyen szerződéses módosulást nem jelent a tulajdonosváltás, az MVM tulajdonosként a vállalat korábbi menedzsmentjével folytatja a közös munkát - áll a közleményben.

MTI