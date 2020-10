Gulyás Gergely: a kormány támogatja az egyházak szerepvállalását

2020. október 30. 17:06

A kormány támogatja az egyházak szerepvállalását az élet minden területén - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Bács-Kiskun megyei Szalkszentmártonban.

Gulyás Gergely a helyi református templom felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten hozzátette: a támogatás a kormány számára az alaptörvény szerinti egyházakkal való együttműködési kötelezettség része.



Az elmúlt évtizedben Kárpát-medence-szerte megújultak templomaink, és velük együtt újultak meg reményeink szerint a keresztény közösségek is - fogalmazott.



A tárcavezető botrányosnak nevezte, hogy Nyugat-Európában katedrálisokat romolnak le, templomok válnak "beruházások áldozataivá", vagy azokat "érdeklődés hiányában" templomokkal ellentétes rendeltetéssel használják.



Riasztó jelenségként említette Bordeaux baloldali polgármesterét, aki "be akarja tiltani a karácsonyfát saját városában tekintettel arra, hogy döglött fák nem egyeznek a zöldpolitika elveivel. Az ateizmus szelleme kísértetként járja be Nyugat-Európát" - jegyezte meg a miniszter.



"Ehhez képest Magyarországon a keresztény közösségek megerősödtek, (...) ha azt akarjuk, hogy az ország hosszú távon megőrizze gyökereit és kultúráját, szükség van a keresztyén, keresztény gyülekezetekre" - jelentette ki.



Gulyás Gergely beszélt arról, hogy az egyházak nemcsak a mögöttünk hagyott évezredben, hanem napjainkban is sokat tesznek hozzá az ország, a nemzet és az összmagyarság életéhez.



"Ott vannak, ahol segítséget és támogatást kell adni, az egyházak karitatív tevékenységének köszönhetően sokan kapják meg a lehetőséget az újrakezdésre. Ott vannak, ahol tanítani és nevelni kell - nemcsak a legkiválóbb iskolákban, hanem zsákfalvakban és missziós területeken is -, és ott vannak a betegágyaknál, a szenvedélybetegeknél" - mondta.



Az 1775-ben épült, barokk stílusú műemlék templom felújításáról Alföldy-Boruss Dániel, a gyülekezet lelkésze elmondta: 2019-ben tízmillió forint kormánytámogatással elvégezték az épület talajvíz elleni szigetelését, 2020-ban további 119 millió forint kormányzati támogatással kicserélték a tetőt, a nyílászárókat, újravakolták és festették a külső falakat.



A lelkész közlése szerint 2021-ben a torony és a templombelső felújításával folytatódik a rekonstrukció.



A templom különlegessége több 18. századi berendezés: a Mózes-szék, a papi szék és az úrasztalába beépített, ón keresztelő medence. A felújított templom attól is egyedi, hogy a tető cserepeit a református címer, a zászlót vivő bárány lenyomata díszíti.



MTI