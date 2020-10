Második gyárát létesíti Magyarországon a dél-koreai Doosan: 75 milliárd

2020. október 30. 19:37

Második európai gyárát is Magyarországon, mégpedig Tatabánya mellett építi a dél-koreai Doosan, a beruházás értéke 75 milliárd forint - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a beruházást bejelentő sajtótájékoztatón pénteken, Budapesten.

Kim Dzsong Vu, a Doosan Energy Solution Kft. ügyvezető igazgatója beszédet mond a dél-koreai Doosan elektromos autóipari beszállító vállalat beruházásbejelentésén Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2020. október 30-án. A Tatabánya melletti gyár építését a kormány vissza nem térítendő támogatással segíti. Ennek összegéről a kormány, a vállalat és az Európai Bizottság között még zajlanak a tárgyalások. A vállalat első százmillió euróból megvalósuló tatabányai gyárát 15 millió euróval támogatták. MTI/Mónus Márton

Szijjártó Péter hozzátette: a beruházással 200 új munkahelyet teremtenek.



Kiemelte: a kormány a beruházást vissza nem térítendő támogatással segíti, ennek összegéről a kormány, a vállalat és az Európai Bizottság között még zajlanak a tárgyalások. A vállalat első százmillió euróból megvalósuló tatabányai gyárát 15 millió euróval támogatták.



A Doosan 125 éves múltra tekint vissza, a világ egyik legrégebbi és legnagyobb elektromos autóipari beszállító vállalatának számít. Az elektromos akkumulátorokhoz gyárt rézfóliákat, és a világ több mint 40 országában több mint 40 ezer munkatársat alkalmaz. Az első magyarországi gyára 10 ezer tonna rézfóliát gyárt évente, a második gyár építésével ez 25 ezer tonnára emelkedik - tette hozzá.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: "tehát az egyik legnagyobb rézfólia gyártási kapacitás kontinentális értelemben, itt Magyarországon jön létre."



Ennek a gyárnak a jelenléte tovább erősíti Magyarország pozícióját az autóipar modernkori időszakában, tovább erősödik a magyar autóipar, amely ma 30 százalékát adja az összipari kibocsátásnak, 90 százalék feletti exporthányaddal működik az ágazat - jegyezte meg.

A miniszter közölte, hogy tavaly a koreai vállalatok az országba érkező összes beruházás 50 százalékát hozták, és az összes újonnan létrejött munkahely 30 százaléka a koreai vállalatokhoz kötődött.



A mostani beruházás pedig tovább erősíti a koreai üzleti beruházói közösség súlyát és jelentőségét Magyarországon. Ezen vállalatok csúcstechnológiával dolgoznak, folyamatos technológiai fejlesztésükkel a világpiac vezetői pozícióiba kerülnek azokban az iparágakban, amelyekben tevékenykednek. Így a Doosan csúcstechnológiát képviselő újabb magyarországi gyárépítése az egész magyar gazdaság dimenzióváltásához, tudásalapúvá, kutatásfejlesztési alapúvá és magasabb hozzáértékűvé válásához is nagymértékben hozzájárul majd - mondta.



A koreai együttműködésre az is jellemző, hogy az év első nyolc hónapjában a kereskedelmi forgalom 21 százalékkal bővült a koronavírus-járvány idején úgy, hogy a magyar kivitelt 27 százalékkal nőtt - fűzte hozzá Szijjártó Péter.



Jongwoo Kim, a Doosan Energy Solution Kft. ügyvezető igazgatója megköszönte a kormány támogatását a vállalat második magyarországi beruházásához, amely 2021-ig tart majd.



Bencsik János (Fidesz) országgyűlési képviselő elmondta, hogy Tatabánya-Oroszlány-Tata-Komárom térsége egyre fontosabb szerepet tölt be az ország gazdasági életében és a termelő gazdaságban.



MTI