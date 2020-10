Ötven török bűnöző randalírozott egy bécsi templomban

2020. október 30. 19:59

Szétverték a berendezést, majd elmenekültek. Az eset nem kapott túl nagy médiafigylemet.

A bűncselekmény helyszíne - Kronen Zeitung/Andi Schiel

Támadás történt csütörtök este a Bécs 10. kerületében (Favoriten) található Antonskirche ellen. Közel ötven török bűnöző hatolt be a templomba, randalírozni kezdtek, majd felrúgtak több imapadot és a gyóntatószéket is. A randalírozók a Kurier és a Kronen Zeitung információi szerint azt is kiabálták, hogy Allah akbar. A támadásról videófelvétel is készült, amin a rendőrség megállapítása szerint „délies kinézetű fiatalok” láthatók.

Mire a rendőrség a helyszínre érkezett, a tettesek elmenekültek. Az eset kivizsgálását végző Alkotmányvédelmi Hivatal szerint olyan török "fiatalokról" van szó, akik néhány órával korábban már a Reumann téren verekedve és petárdákat dobálva randalíroztak. A rendőrségnek eddig a csoport tíz tagját sikerült azonosítania. Ez a fanatikus iszlamista "fiatalokból" álló csoport már hónapok óta szítja a feszültséget a Favoritenben.

(Kronen Zeitung, Kurier)

