A közegészségügyet veszélyezteti, ha kontroll nélkül beengedik a tömegeket

2020. október 30. 21:45

Ha a szervezett bűnözés által mozgatott tömegeket kontroll nélkül beengedik egy országba, és azok utána kiutasíthatatlanul ott vannak az adott ország területén, az önmagában fenyegeti a közbiztonságot, a nemzetbiztonságot, a közegészségügyet - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi Györgyöt elsősorban a nizzai merényletről kérdezték. Csütörtökön egy tunéziai férfi három emberrel végzett és többet megsebesített a nizzai Notre-Dame-bazilikában elkövetett késes merényletben. A férfiről kiderült, szeptember 20-án érkezett az olaszországi Lampedusa szigetére.



A főtanácsadó elmondta: a férfiról tudni, hogy nem jogosult politikai menedékjogra, kapott egy kiutasító határozatot. Majd elszökött, és egyelőre tisztázatlan körülmények között érkezett Franciaországba, ahol az "európai felfogás szerint elképzelhetetlenül kegyetlen" bűncselekményt elkövette.



Kiemelte: az illegálisan Európába érkezők - akik megszegik a nemzeti, az uniós és az ENSZ-szabályokat - jelentős részének "köze sincs a politikai menekült kategóriához", ők általában a jobb megélhetés miatt érkeznek.



Előfordul, hogy terroristák is elvegyülnek közéjük - tette hozzá.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy Németországban 400 ezren vannak, akiknek a politikai menedékjog iránti kérelmét elutasították, de kitoloncolni nem tudják őket.



Bakondi György beszélt arról is, hogy azokban az országokban, ahol tömeges a migráció, illetve nagyobb számban élnek bevándorlók, könnyebben találnak segítséget az illegális migránsok.



Hozzátette: Magyarországon nincsenek jelen illegális migránsok, azok pedig, akik kis számban legálisan érkeztek az országba, jellemzően beilleszkedtek a társadalomba.



Van viszont olyan ország, ahol a lakosság csaknem 10 százaléka bevándorló hátterű - jegyezte meg.



MTI