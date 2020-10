Hazugságcsapdába került a Karácsony-párt

2020. október 31. 13:38

A választók egyre arcátlanabb félrevezetésével igyekszik népszerűséget szerezni a Karácsony-párt, vagy másik nevén a Párbeszéd. Karácsony Gergely az alakulat társelnöki tisztségét is betöltő főpolgármesternek a főváros „sanyarú” anyagi helyzetéről tett állításait a világ legnagyobb presztízsű hitelminősítője, a Moody’s cáfolta. A mikropárt Facebook-oldalán pedig az időseket hátrányosan megkülönböztető határozati javaslatuk utólagos módosításával igyekeznek cáfolni a kormánypártokat.

Karácsony Gergely főpolgármester, és Párbeszéd nevű pártja egyre inkább az általuk kitalált hazugságokkal igyekszik népszerűséget szerezni.

A törpepárt tényekre fittyet hányó hozzáállására egyik legutóbbi példa, hogy míg Karácsony forráshiányt emlegetve próbál többlettámogatást kicsikarni a kormánytól, a Magyar Államkincstár arról tájékoztatta lapunkat, hogy a legfrissebb adatok szerint a baloldali vezetésű főváros 133,9 milliárd forint állampapírral rendelkezik, nettó készpénzállománya pedig 85,6 milliárd forint.

Megtudtuk azt is, hogy a Fővárosi Önkormányzat január eleje és szeptember vége között 127,7 milliárd forint úgynevezett közhatalmi bevételre tett szert, ebből a legnagyobb tétel az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó, a maga 127,3 milliárd forintjával. Mindössze negyed év alatt pedig 66,5 milliárdos adóbevétel folyt be Karácsonyék kasszájába. Még érdekesebb a készpénz mennyisége. A fővárosnak június végén 27,9 milliárd forint állt rendelkezésére, állampapírban pedig 135 milliárdja volt. Ez azt jelenti, hogy három hónap alatt egymilliárddal csökkent ugyan az állampapír-állomány, ellenben 58 milliárddal nőtt a készpénz. A napokban Varga Mihály pénzügyminiszter is reagált Karácsonynak azzal kapcsolatos kijelentéseire, miszerint a kormány sanyargatná a fővárost. A tárcavezető emlékeztetett: 2010 óta a kormány 375 milliárdos adósságot vállalt át Budapesttől, közben pedig az iparűzési adó bevételei 85 milliárdról 164 milliárdra emelkedtek. Ráadásul – tette hozzá – a kormánnyal szemben kritikus Moody’s hitelminősítő stabilról pozitívra javította a főváros pénzügyi helyzetének a megítélését.

A főpolgármester és Szabó Tímea állításait sorban cáfolják a dokumentumok Fotó: Bach Máté

A minap Fürjes Balázs is hazugságon kapta Karácsonyt.

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár az ATV műsorában hívta fel a figyelmet arra, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) két héttel ezelőtti ülésén szó sem volt arról, hogy a kormány finanszírozná annak az 50 trolibusznak a beszerzését, amelyekről a főpolgármester állította ezt. Sőt, szavai szerint az FKT elmúlt két évben hozott határozataiban sincs semmi nyoma ilyen megállapodásnak. Karácsony ezt követően az arcátlan nyomásgyakorlás eszközéhez folyamodott, és tegnap már azért támadta a kormányt, hogy nem adja jóváhagyását ahhoz, hogy hitelből valósuljon meg a projekt. Korábban Fürjes hangsúlyozta: a kabinet nem támogatja az eladósítás Demszky- és Gyurcsány-korszak tanúságai szerint komoly válsághoz vezető receptjét.

A Karácsony-párt pedig a Szabó Tímea társelnök által jegyzett határozati javaslatának az időseket hátrányosan megkülönböztető pontját tagadta le a nyilvánosság elől. Az alakulat Facebook oldalán a kormányközeli médiát hazugsággal vádló bejegyzésben a határozati javaslat linkjét mellékelték bizonyíték gyanánt, ám a dokumentum már nem az eredeti, a T. Háznak benyújtott formájában volt elérhető, s nem szerepelt benne a botrányos pont. Utóbbi azt vetette fel, hogy a budapesti tömegközlekedést csak munkába járáshoz, idős- vagy gyerekgondozáshoz lehessen igénybe venni, illetve ha valaki lakóhelyének 500 méteres körzetében nincs gyógyszertár, vagy élelmiszerbolt.





