Bakancsnyomot vizionál Macron arcára a muszlim világbajnok

2020. november 1. 00:18

Kikelt az iszlám világ Emmanuel Macron ellen, és nagyon dühös a francia elnökre Khabib Nurmagomedov, a kevert harcművészetek (MMA) legismertebb alakja is. Az UFC világszervezet minap visszavonult orosz világbajnoka legszívesebben bakancsnyomokat látna Macron arcán.

„A Mindenható torzítsa el ennek a lénynek és minden követőjének az arcát, akik a szólásszabadság szlogenje alatt sértik meg több mint másfél milliárd muszlim hívő érzéseit. A Mindenható megbünteti őket még ebben az életükben és a következőben is. Allah nem fog késlekedni, meglátjátok. Muszlimok vagyunk, jobban szeretjük Mohamed prófétánkat – Allah békéje és áldása legyen vele –, mint anyáinkat, apáinkat, gyermekeinket, feleségeinket és minden más, a szívünkhöz közeli embert.

Higgyétek el, ezek a provokációk visszájukra fordulnak, a vége mindig az istenfélőé” – írta ki az Instagram-oldalára az iszlám vallású Khabib Nurmagomedov egy olyan fotó alá, amelyen Emmanuel Macron arcára bakancsnyom van applikálva. A végén pedig Nurmagomedov egy idézettel szolgált a Koránból, miszerint azok, akik meggyalázzák Allahot és az ő hírnökét, átkozottak, szörnyű kínok várnak rájuk életükben és a túlvilágon is…

Apénteki bejegyzést máris 3,2 millióan lájkolták.

A muszlim világ dühét az váltotta ki Macron ellen, hogy a francia elnök iszlamista terrorcselekménynek minősítette a francia történelemtanár, Samuel Paty meggyilkolását, s kijelentette, hogy a francia kultúrában alapérték a szólásszabadság. A 47 éves tanárt október 16-án azért fejezte le (!) egy csecsen iszlamista, a 18 éves Abdoullakh Anzorov Párizs közelében, mert a szólásszabadságról tartott óráján Mohamedről készült karikatúrákat mutatott a diákoknak.

Csütörtökön újabb terrortámadás történt Franciaországban, Nizzában három embert öltek meg egy késes támadásban.

Khabib Nurmagomedov múlt szombaton az Abu-Dzabiban, egy magánterületen, a „Harcosok szigetén” megrendezett UFC-gálán a második menetben fojtásfogással nyert amerikai kihívója, Justin Gaethje ellen, majd bejelentette a visszavonulását.

A 32 éves Nurmagomedov hibátlan mérleggel zárta MMA-s karrierjét, pályafutása során mind a 29 mérkőzését megnyerte, és könnyek között jelentette be a visszavonulását. Az UFC könnyűsúlyú világbajnoka ezt a döntését azért hozta meg, mert édesapja, aki az edzője is volt, júliusban – koronavírustól fertőzötten – elhunyt. A világbajnok a szombati meccse után a ketrecben hagyta kesztyűit, ezzel is nyomatékosította, hogy az elhatározása végleges.

Az MMA történetében Nurmagomedové a leghosszabb veretlenségi sorozatot, s ő az első muszlim, aki az UFC-nél vb-övet szerezett.

Khabib Nurmagomedov az azóta már elhunyt édesapjával Fotó: Facebook

magyarnemzet.hu