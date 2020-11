Koronavírus - Meghalt 69 beteg, 3878-cal nőtt a fertőzöttek száma

2020. november 1. 09:56

Meghalt 69 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 3878 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap.

A kormányzati portálon azt írták: 79 199-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 1819-re emelkedett, 20 078-an már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 57 302. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 33 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 4205 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 306-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 29 635-en vannak, a mintavételek száma 1 083 743.

Kiemelték: a járvány második hulláma meredeken emelkedő szakaszban van egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik. A kormány célja továbbra is az, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett az ország működőképességét megtartsák, és ne hagyják, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Ehhez azonban az általános óvintézkedések betartására van szükség, vagyis továbbra is nagy az egyéni felelősség szerepe a védekezésben, különösen a maszkviselésre vonatkozó előírások betartásában.

Hétfőtől tovább szigorodnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. Jelenleg kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. Hétfőtől pedig már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést az üzletekben és bevásárlóközpontokban és emelkedett a hatósági házi karantént megszegőkre kiszabható bírság összege is. A vendéglátóhelyeket és a szórakozóhelyeket 23 óra után be kell zárni.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében mindenkitől azt kérik: továbbra is kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. A kórházak fel vannak készülve a fokozott terhelésre, minden kórházi ellátást igénylő betegnek jut kórházi ágy és ellátás - hangsúlyozták.

Közölték azt is, hogy az egészségügyi védekezés részeként már zajlik az ingyenes influenza elleni oltások beadása. A háziorvosi praxisok ellátása az influenza elleni védőoltással folyamatos.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket - tették hozzá.

A vírus terjedésének gyorsulásával, egyre több mintavételt kell elvégeznie a mentőknek is. Az Országos Mentőszolgálat a Belügyminisztérium (BM) közreműködésével napokon belül még 200 mintavételi egységet állít be országszerte. Az egységek személyzetét végzős orvostanhallgatók alkotják, a járműveket a BM biztosítja. A mintavevőket az Országos Mentőszolgálat képezi ki.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett, további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik - közölték.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (20 735) és Pest megyében (9567) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (6459), Győr-Moson-Sopron (4738), Szabolcs-Szatmár-Bereg (4055) és Hajdú-Bihar megye (4027). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (817).

koronavirus.gov.hu

MTI