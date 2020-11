Soros embere civilekre kényszerítené az illegális bevándorlókat

2020. november 1. 13:43

Soros György embere, Gerald Knaus egy újabb kvótának is lehetőséget biztosítana. Knaus javaslata szerint tizenkét ember együtt patronálhatna egy illegális bevándorlót, amihez nagyjából 4,3 millió forintot kellene letétbe helyezniük.

Október első felében több mint ezerkétszáz illegális bevándorló érkezett az európai szigetekre. Az Európai Unió új migrációs paktuma vészhelyzetben lehetőséget adna arra, hogy kvóták szerint osszák el a tagállamok között az illegális bevándorlókat. Az azonban egyelőre nem tisztázott, hogy mi számít ilyen veszélyhelyzetnek.

Soros György megbízható embere, Gerald Knaus azonban egy másik kvótának is lehetőséget biztosítana, méghozzá kanadai mintára. „1978-ban vezettek be Kanadában egy olyan jellegű eljárást, amelynek keretében a kanadai állampolgárok mind társadalmi, mind pedig financiális értelemben patrónuskodhatnak az odaérkező bevándorlók felett, így elősegítve az ő integrációjukat, illetve felelősséget is vállalva az ő integrációjukért” – mondta Halkó Petra, a Századvég nemzetközi elemzője az M1 Unió 27 című műsorában. A rendszer szerint tizenkét ember együtt patronálhat egy illegális bevándorlót, és ehhez 12 500 eurót, nagyjából 4,3 millió forintot kell letétbe helyezniük, amelyből az érkező migráns beilleszkedését segítenék.

Knaus ezt a gyakorlatot ültetné át Európába, így évente százhúszezer illegális bevándorlót fogadhatnának be a tagállamok. Ebből Németország harmincezer embert vehetne át Törökországból, illetve Görögországból. A többi tagállam pedig Olaszországot, Spanyolországot, valamint Máltát tehermentesíthetné ezzel az eljárással – tette hozzá.

Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője szerint ez a kvótarendszer „azért is problémás, mert az állampolgárság egy olyan közjogi viszony, ami természetes személyek és az állam között jön létre, jogokat és kötelezettségeket keletkeztetve”. A javaslat bírálói szerint egy ilyen jogot nem lehet átadni magánszemélyeknek.

Bár Gerald Knaus neve kevésbé ismert Magyarországon, befolyása az európai politikára nagyon jelentős. Az általa vezetett Európai Stabilitási Kezdeményezésnek nem más a célja, mint a politikai befolyásszerzés. 2015-ben például Knaus migrációs stratégiáját használta fel a német kormány is, amikor a nyitott kapuk politikáját meghirdette.

Azóta számos befolyásos német politikussal került szoros kapcsolatba. Sokan Soros György karmesterének is titulálják.

Az osztrák származású Knaus nem egyszer bírálta a magyar kormányt is. Legutóbb az Orbán-kabinetet tette felelőssé az Európába tartó migrációért.

Knaus véleménye szerint a schengeni határok védelme a magyar–szerb határnak a védelmét jelentette volna, ez azonban nem valósult meg. Ez egy hamis kijelentés, hiszen ha valahol megvalósult a schengeni határok védelme, az a magyar–szerb határon történt. Ugyanis a magyar kormány döntésének, illetve a magyar rendfenntartók, katonák állhatatos munkájának következtében több ezer migránst sikerült már feltartóztatni az említett határszakaszon – emelte ki Halkó Petra.

Gerald Knaus Magyarországgal kapcsolatos tevékenységét – beszámolók szerint – már az Alkotmányvédelmi Hivatal is vizsgálja. Ha bebizonyosodik, hogy a Knaus vezette szervezet fenyegeti Magyarország alkotmányos rendjét, akkor Soros emberét akár börtönbüntetésre is ítélhetik.

hirado.hu - M1